https://ria.ru/20230620/vino-1879275423.html

СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию

СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию - РИА Новости, 20.06.2023

СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию

Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:49

2023-06-20T08:49

2023-06-20T11:24

экономика

грузия

италия

россия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию, сообщил "Коммерсантъ".Как указали авторы статьи, за первые пять месяцев 2023 года импорт грузинских напитков указанного типа вырос на 63 процента, до 24,15 миллиона литров, а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка.Кроме того, среди лидеров по поставкам оказались такие страны, как Испания, Франция и Португалия.Также в материале отмечается, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны.Тихие вина — это все виды не игристых напитков, то есть те, в которых практически отсутствует углекислый газ.

https://ria.ru/20230620/avtomobili-1879273377.html

грузия

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экономика, грузия, италия, россия