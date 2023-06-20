https://ria.ru/20230620/vino-1879275423.html
СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию
СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию
Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:49
2023-06-20T08:49
2023-06-20T11:24
экономика
грузия
италия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию, сообщил "Коммерсантъ".Как указали авторы статьи, за первые пять месяцев 2023 года импорт грузинских напитков указанного типа вырос на 63 процента, до 24,15 миллиона литров, а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка.Кроме того, среди лидеров по поставкам оказались такие страны, как Испания, Франция и Португалия.Также в материале отмечается, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны.Тихие вина — это все виды не игристых напитков, то есть те, в которых практически отсутствует углекислый газ.
https://ria.ru/20230620/avtomobili-1879273377.html
грузия
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, грузия, италия, россия
Экономика, Грузия, Италия, Россия
СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию
"Ъ": Грузия обошла Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию