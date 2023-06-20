Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 20.06.2023 (обновлено: 11:24 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/vino-1879275423.html
СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию
СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию
Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:49
2023-06-20T11:24
экономика
грузия
италия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию, сообщил "Коммерсантъ".Как указали авторы статьи, за первые пять месяцев 2023 года импорт грузинских напитков указанного типа вырос на 63 процента, до 24,15 миллиона литров, а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка.Кроме того, среди лидеров по поставкам оказались такие страны, как Испания, Франция и Португалия.Также в материале отмечается, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны.Тихие вина — это все виды не игристых напитков, то есть те, в которых практически отсутствует углекислый газ.
https://ria.ru/20230620/avtomobili-1879273377.html
грузия
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, грузия, италия, россия
Экономика, Грузия, Италия, Россия
СМИ: Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Россию

"Ъ": Грузия обошла Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете
Продажа вина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Продажа вина в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию, сообщил "Коммерсантъ".
Как указали авторы статьи, за первые пять месяцев 2023 года импорт грузинских напитков указанного типа вырос на 63 процента, до 24,15 миллиона литров, а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка.
Кроме того, среди лидеров по поставкам оказались такие страны, как Испания, Франция и Португалия.
Также в материале отмечается, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны.
Тихие вина — это все виды не игристых напитков, то есть те, в которых практически отсутствует углекислый газ.
Автомобиль Geely - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС
Вчера, 08:24
 
ЭкономикаГрузияИталияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала