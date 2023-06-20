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Viber впервые оштрафовали за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 20.06.2023
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12:33 20.06.2023 (обновлено: 13:09 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/viber-1879320480.html
Viber впервые оштрафовали за неудаление запрещенного контента
Viber впервые оштрафовали за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 20.06.2023
Viber впервые оштрафовали за неудаление запрещенного контента
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые оштрафовал мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:33
2023-06-20T13:09
viber
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые оштрафовал мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;Назначить &lt;...&gt; наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей&quot;, — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Роскомнадзор за год направил шесть уведомлений, но владелец не отреагировал и не удалил информацию, касавшуюся дискредитации Вооруженных сил России.Представитель Viber на заседании указала, что компания удалила информацию из поиска на территории России, к тому же она была на украинском языке и не предназначалась российским пользователям. Кроме того, по ее словам, отсутствуют технические возможности удалить все сообщества, можно лишь убрать их из поиска. К тому же после первого уведомления мессенджер заблокировал группы.Юрист просила не привлекать компанию к ответственности, так как Viber "сделал все возможное и доступное технически для удаления и блокировки сообществ". Она также напомнила, что это первый протокол и компания не намерена в дальнейшем нарушать законы России
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viber, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество
Viber, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество
Viber впервые оштрафовали за неудаление запрещенного контента

Суд впервые оштрафовал Viber на миллион рублей за неудаление запрещенного контента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Viber
Логотип мессенджера Viber - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Viber. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые оштрафовал мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Назначить <...> наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Роскомнадзор за год направил шесть уведомлений, но владелец не отреагировал и не удалил информацию, касавшуюся дискредитации Вооруженных сил России.
Представитель Viber на заседании указала, что компания удалила информацию из поиска на территории России, к тому же она была на украинском языке и не предназначалась российским пользователям. Кроме того, по ее словам, отсутствуют технические возможности удалить все сообщества, можно лишь убрать их из поиска. К тому же после первого уведомления мессенджер заблокировал группы.
Юрист просила не привлекать компанию к ответственности, так как Viber "сделал все возможное и доступное технически для удаления и блокировки сообществ". Она также напомнила, что это первый протокол и компания не намерена в дальнейшем нарушать законы России
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России
Вчера, 12:05
 
ViberТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияОбщество
 
 
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