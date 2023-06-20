https://ria.ru/20230620/ukraina-1879453565.html
В Пентагоне заявили, что представляли, каким будет контрнаступление Украины
В Пентагоне заявили, что представляли, каким будет контрнаступление Украины - РИА Новости, 20.06.2023
В Пентагоне заявили, что представляли, каким будет контрнаступление Украины
США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым, но считают, что у Киева есть необходимое вооружение, заявила заместитель официального... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:05
2023-06-20T22:05
2023-06-20T23:53
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым, но считают, что у Киева есть необходимое вооружение, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Наши оценки изначально были довольно четкие… Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой", - сообщила она журналистам на вопрос об оценке Вашингтоном нынешних результатов контрнаступления Украины. Сингх добавила, что Киеву нужно время, но США уверены, что у украинцев есть необходимые мощности для проведения контрнаступления. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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В Пентагоне заявили, что представляли, каким будет контрнаступление Украины
Представитель Пентагона Сингх: в США понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым