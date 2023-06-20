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Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине - РИА Новости, 20.06.2023
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18:26 20.06.2023 (обновлено: 18:29 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879422106.html
Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине
Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине - РИА Новости, 20.06.2023
Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в "нейтралитете" по поводу конфликта на Украине и призвал Тель-Авив оказывать... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:26
2023-06-20T18:29
в мире
иран
россия
андрей ермак
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в "нейтралитете" по поводу конфликта на Украине и призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву, сообщает радиостанция Кан. "Для (премьера Израиля) Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы поддержать нас и заявить о своей поддержке. Израиль может помочь нам в защите от иранских беспилотников... Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине", - заявил Ермак израильским журналистам, слова которого приводит радиостанция. Ермак охарактеризовал Израиль как "наиболее нейтральную среди стран, у которых хорошие отношения с Украиной". Глава офиса Зеленского также раскритиковал нынешнюю "дружбу" с Израилем. "Настоящая дружба действительно не имеет границ: дружба должна работать, даже когда есть проблемы, и недостаточно просто вести диалог между государственными чиновниками. Уровень отношений должен расти", - заявил Ермак. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства еврейского государства последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников РФ необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
https://radiosputnik.ria.ru/20230520/izrail-ukraina-1873115286.html
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в мире, иран, россия, андрей ермак, владимир зеленский, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху
Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине

Кан: глава офиса Зеленского упрекнул Израиль за неучастие в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦерковь Святого Петра в Яффе
Церковь Святого Петра в Яффе - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в "нейтралитете" по поводу конфликта на Украине и призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву, сообщает радиостанция Кан.
"Для (премьера Израиля) Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы поддержать нас и заявить о своей поддержке. Израиль может помочь нам в защите от иранских беспилотников... Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине", - заявил Ермак израильским журналистам, слова которого приводит радиостанция.
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Ермак охарактеризовал Израиль как "наиболее нейтральную среди стран, у которых хорошие отношения с Украиной".
Глава офиса Зеленского также раскритиковал нынешнюю "дружбу" с Израилем.
«
"Настоящая дружба действительно не имеет границ: дружба должна работать, даже когда есть проблемы, и недостаточно просто вести диалог между государственными чиновниками. Уровень отношений должен расти", - заявил Ермак.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства еврейского государства последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников РФ необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
 
В миреИранРоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийБиньямин Нетаньяху
 
 
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