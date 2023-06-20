Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине
Кан: глава офиса Зеленского упрекнул Израиль за неучастие в конфликте на Украине
Церковь Святого Петра в Яффе. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в "нейтралитете" по поводу конфликта на Украине и призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву, сообщает радиостанция Кан.
"Для (премьера Израиля) Биньямина Нетаньяху пришло время посетить Украину, чтобы поддержать нас и заявить о своей поддержке. Израиль может помочь нам в защите от иранских беспилотников... Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине", - заявил Ермак израильским журналистам, слова которого приводит радиостанция.
Ермак охарактеризовал Израиль как "наиболее нейтральную среди стран, у которых хорошие отношения с Украиной".
Глава офиса Зеленского также раскритиковал нынешнюю "дружбу" с Израилем.
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"Настоящая дружба действительно не имеет границ: дружба должна работать, даже когда есть проблемы, и недостаточно просто вести диалог между государственными чиновниками. Уровень отношений должен расти", - заявил Ермак.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства еврейского государства последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников РФ необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.