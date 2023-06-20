https://ria.ru/20230620/ukraina-1879396061.html
"Это станет катастрофой": в Польше раскрыли черный сценарий для Зеленского
"Это станет катастрофой": в Польше раскрыли черный сценарий для Зеленского - РИА Новости, 20.06.2023
"Это станет катастрофой": в Польше раскрыли черный сценарий для Зеленского
Поддержка Западом Украины уже пошатнулась, но самым черным сценарием для Киева станет провал контрнаступления, заявил польский портал Interia. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:58
2023-06-20T16:58
2023-06-20T17:56
в мире
украина
польша
киев
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Поддержка Западом Украины уже пошатнулась, но самым черным сценарием для Киева станет провал контрнаступления, заявил польский портал Interia.Как поясняют журналисты, стране сейчас необходимо доказать своим союзникам и спонсорам, что их многомиллиардные вложения окупаются на поле боя."Скажем прямо: дальнейшая поддержка Соединенными Штатами Украины зависит от успеха украинского контрнаступления. Как и репутация президента США. Администрация Байдена вложила значительные средства — финансовые и политические — в поддержку Киева. Отсутствие успеха на фронте станет катастрофой для команды Зеленского, а также может нарушить планы Байдена остаться в Белом доме на второй срок", — пишет издание.Похожая картина складывается, по данным журналистов, и в Евросоюзе, так как в области массовых поставок оружия украинской армии многие страны уже подошли к порогу своих возможностей. По мнению журналистов, отсутствие успеха может привести к тому, что Запад будет требовать перемирия."Если европейские страны не увеличат производство вооружений, разрыв между потребностями Украины и возможностями оборонной промышленности стран Запада, не говоря уже о пополнении их собственных запасов, будет расти. А прекращение или ограничение поставок в нынешней ситуации означало бы, что союзники обрекают Киев на поражение", — заключили журналисты.Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам с Москвой.
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879380683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, киев, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Польша, Киев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Это станет катастрофой": в Польше раскрыли черный сценарий для Зеленского
Interia: Запад склонит Киев к переговорам в случае провала контрнаступления
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Поддержка Западом Украины уже пошатнулась, но самым черным сценарием для Киева станет провал контрнаступления, заявил польский портал Interia
.
Как поясняют журналисты, стране сейчас необходимо доказать своим союзникам и спонсорам, что их многомиллиардные вложения окупаются на поле боя.
«
"Скажем прямо: дальнейшая поддержка Соединенными Штатами Украины зависит от успеха украинского контрнаступления. Как и репутация президента США. Администрация Байдена вложила значительные средства — финансовые и политические — в поддержку Киева. Отсутствие успеха на фронте станет катастрофой для команды Зеленского, а также может нарушить планы Байдена остаться в Белом доме на второй срок", — пишет издание.
Похожая картина складывается, по данным журналистов, и в Евросоюзе, так как в области массовых поставок оружия украинской армии многие страны уже подошли к порогу своих возможностей. По мнению журналистов, отсутствие успеха может привести к тому, что Запад будет требовать перемирия.
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"Если европейские страны не увеличат производство вооружений, разрыв между потребностями Украины и возможностями оборонной промышленности стран Запада, не говоря уже о пополнении их собственных запасов, будет расти. А прекращение или ограничение поставок в нынешней ситуации означало бы, что союзники обрекают Киев на поражение", — заключили журналисты.
Ранее экс-аналитик ЦРУ
Рэй Макговерн заявлял, что успехи российских сил на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам с Москвой
.
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