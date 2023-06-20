https://ria.ru/20230620/ukraina-1879391244.html

Посол Сирии в Москве выразил поддержку действиям России по Украине

Посол Сирии в Москве выразил поддержку действиям России по Украине - РИА Новости, 20.06.2023

Посол Сирии в Москве выразил поддержку действиям России по Украине

Посол Сирии в РФ Башар Джаафари высказался в поддержку России в рамках СВО на Украине и осудил политику Запада по продолжению конфликта и окружения РФ. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:50

2023-06-20T16:50

2023-06-20T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сирия

украина

башар джаафари

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Посол Сирии в РФ Башар Джаафари высказался в поддержку России в рамках СВО на Украине и осудил политику Запада по продолжению конфликта и окружения РФ. "Сирия полностью поддерживает Россию в рамках СВО на Украине и осуждает агрессивную роль Запада в конфликте, которая направлена на продолжение этой войны и окружение России. Действия России на Украине абсолютно необходимы и легитимны", – сказал Башар Джаафари на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии "Сирия: на полпути домой". Он также отметил усилия со стороны России по объяснению и изложению роли Сирии в Лиге арабских государств. Посол подчеркнул, что Россия всегда была ключевым союзником Сирии. Арабские страны по итогам переговоров с руководством Сирии в мае приняли решение о возвращении членства этой страны в Лиге арабских государств, которое было заморожено в 2011 году из-за внутренней ситуации в Сирии.

https://ria.ru/20230421/siriya-1866771900.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, сирия, украина, башар джаафари, ситуация в днр и лнр