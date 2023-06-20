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Посол Сирии в Москве выразил поддержку действиям России по Украине - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879391244.html
Посол Сирии в Москве выразил поддержку действиям России по Украине
Посол Сирии в Москве выразил поддержку действиям России по Украине - РИА Новости, 20.06.2023
Посол Сирии в Москве выразил поддержку действиям России по Украине
Посол Сирии в РФ Башар Джаафари высказался в поддержку России в рамках СВО на Украине и осудил политику Запада по продолжению конфликта и окружения РФ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:50
2023-06-20T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сирия
украина
башар джаафари
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Посол Сирии в РФ Башар Джаафари высказался в поддержку России в рамках СВО на Украине и осудил политику Запада по продолжению конфликта и окружения РФ. "Сирия полностью поддерживает Россию в рамках СВО на Украине и осуждает агрессивную роль Запада в конфликте, которая направлена на продолжение этой войны и окружение России. Действия России на Украине абсолютно необходимы и легитимны", – сказал Башар Джаафари на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии "Сирия: на полпути домой". Он также отметил усилия со стороны России по объяснению и изложению роли Сирии в Лиге арабских государств. Посол подчеркнул, что Россия всегда была ключевым союзником Сирии. Арабские страны по итогам переговоров с руководством Сирии в мае приняли решение о возвращении членства этой страны в Лиге арабских государств, которое было заморожено в 2011 году из-за внутренней ситуации в Сирии.
https://ria.ru/20230421/siriya-1866771900.html
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в мире, россия, сирия, украина, башар джаафари, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сирия, Украина, Башар Джаафари, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол Сирии в Москве выразил поддержку действиям России по Украине

Посол Сирии в Москве Джаафари назвал действия России на Украине необходимыми и легитимными

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол Сирии в России Башар Аль-Джаафари
Посол Сирии в России Башар Аль-Джаафари - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол Сирии в России Башар Аль-Джаафари . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Посол Сирии в РФ Башар Джаафари высказался в поддержку России в рамках СВО на Украине и осудил политику Запада по продолжению конфликта и окружения РФ.
"Сирия полностью поддерживает Россию в рамках СВО на Украине и осуждает агрессивную роль Запада в конфликте, которая направлена на продолжение этой войны и окружение России. Действия России на Украине абсолютно необходимы и легитимны", – сказал Башар Джаафари на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии "Сирия: на полпути домой".
Он также отметил усилия со стороны России по объяснению и изложению роли Сирии в Лиге арабских государств. Посол подчеркнул, что Россия всегда была ключевым союзником Сирии.
Арабские страны по итогам переговоров с руководством Сирии в мае приняли решение о возвращении членства этой страны в Лиге арабских государств, которое было заморожено в 2011 году из-за внутренней ситуации в Сирии.
Российские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Украина планировала атаки на военные объекты России в Сирии, пишут СМИ
21 апреля, 00:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСирияУкраинаБашар ДжаафариСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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