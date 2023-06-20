https://ria.ru/20230620/ukraina-1879390422.html
В Запорожской области взяли в плен группу украинских военных
В Запорожской области взяли в плен группу украинских военных - РИА Новости, 20.06.2023
В Запорожской области взяли в плен группу украинских военных
Российские военные взяли в плен группу ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки на участке наступления противника в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:47
2023-06-20T16:47
2023-06-20T17:14
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Российские военные взяли в плен группу ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки на участке наступления противника в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений."В результате умелых и слаженных действий подразделениями Вооруженных сил России в районе населенного пункта Пятихатки были взяты в плен несколько солдат противника", — сказал собеседник агентства.Как заявил ранее глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, российские военные отразили несколько попыток прорыва на Ореховском направлении в районе населенного пункта Работино. Тяжелые бои также идут около населенного пункта Малая Токмачка.По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли почти 500 человек.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
https://radiosputnik.ria.ru/20230620/poteri-1879363015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области взяли в плен группу украинских военных
Российские подразделения взяли в плен группу украинских военных в районе Пятихаток
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Российские военные взяли в плен группу ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки на участке наступления противника в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений.
"В результате умелых и слаженных действий подразделениями Вооруженных сил России в районе населенного пункта Пятихатки были взяты в плен несколько солдат противника", — сказал собеседник агентства.
Как заявил ранее глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, российские военные отразили несколько попыток прорыва на Ореховском направлении в районе населенного пункта Работино. Тяжелые бои также идут около населенного пункта Малая Токмачка.
По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли почти 500 человек.
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ
сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев
бросил в бой подготовленные специалистами НАТО
и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю
. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
Минобороны РФ рассказало о суточных потерях ВСУ на трех направлениях