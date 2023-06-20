https://ria.ru/20230620/ukraina-1879390422.html

В Запорожской области взяли в плен группу украинских военных

В Запорожской области взяли в плен группу украинских военных - РИА Новости, 20.06.2023

В Запорожской области взяли в плен группу украинских военных

Российские военные взяли в плен группу ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки на участке наступления противника в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:47

2023-06-20T16:47

2023-06-20T17:14

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Российские военные взяли в плен группу ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки на участке наступления противника в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений."В результате умелых и слаженных действий подразделениями Вооруженных сил России в районе населенного пункта Пятихатки были взяты в плен несколько солдат противника", — сказал собеседник агентства.Как заявил ранее глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, российские военные отразили несколько попыток прорыва на Ореховском направлении в районе населенного пункта Работино. Тяжелые бои также идут около населенного пункта Малая Токмачка.По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли почти 500 человек.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.

https://radiosputnik.ria.ru/20230620/poteri-1879363015.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр