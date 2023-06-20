https://ria.ru/20230620/ukraina-1879379328.html
Минобороны Украины надеется на обучение 30 тысяч военных в Евросоюзе за год
Минобороны Украины надеется на обучение 30 тысяч военных в Евросоюзе за год - РИА Новости, 20.06.2023
Минобороны Украины надеется на обучение 30 тысяч военных в Евросоюзе за год
Минобороны Украины рассчитывает, что в этом году 30 тысяч украинских военных пройдут обучение в странах ЕС. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:01
2023-06-20T16:01
2023-06-20T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минобороны Украины рассчитывает, что в этом году 30 тысяч украинских военных пройдут обучение в странах ЕС. "В 2023 году в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине планируется подготовка 30 тысяч военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что подготовка военных будет проходить на территории стран-членов ЕС. Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС уже подготовили 24 тысячи украинских военных, эта цифра будет увеличиваться.
https://ria.ru/20230618/vsu-1879005266.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны Украины надеется на обучение 30 тысяч военных в Евросоюзе за год
Минобороны Украины надеется, что за 2023 год в Европе пройдут обучение 30 тысяч военных