Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Украины надеется на обучение 30 тысяч военных в Евросоюзе за год - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879379328.html
Минобороны Украины надеется на обучение 30 тысяч военных в Евросоюзе за год
Минобороны Украины надеется на обучение 30 тысяч военных в Евросоюзе за год - РИА Новости, 20.06.2023
Минобороны Украины надеется на обучение 30 тысяч военных в Евросоюзе за год
Минобороны Украины рассчитывает, что в этом году 30 тысяч украинских военных пройдут обучение в странах ЕС. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:01
2023-06-20T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минобороны Украины рассчитывает, что в этом году 30 тысяч украинских военных пройдут обучение в странах ЕС. "В 2023 году в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине планируется подготовка 30 тысяч военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что подготовка военных будет проходить на территории стран-членов ЕС. Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС уже подготовили 24 тысячи украинских военных, эта цифра будет увеличиваться.
https://ria.ru/20230618/vsu-1879005266.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_273f8187b782635f4e5a677ec548a337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины надеется на обучение 30 тысяч военных в Евросоюзе за год

Минобороны Украины надеется, что за 2023 год в Европе пройдут обучение 30 тысяч военных

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минобороны Украины рассчитывает, что в этом году 30 тысяч украинских военных пройдут обучение в странах ЕС.
"В 2023 году в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине планируется подготовка 30 тысяч военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что подготовка военных будет проходить на территории стран-членов ЕС.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС уже подготовили 24 тысячи украинских военных, эта цифра будет увеличиваться.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
"Бросались, как стадо": инструкторы НАТО откровенно оценили солдат ВСУ
18 июня, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала