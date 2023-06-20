https://ria.ru/20230620/ukraina-1879327274.html

ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины за госизмену

ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины за госизмену - РИА Новости, 20.06.2023

ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины за госизмену

Уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах службы безопасности Украины, задержана в Саранске, сообщила пресс-служба управления ФСБ России РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:02

2023-06-20T13:02

2023-06-20T13:02

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

саранск

республика мордовия

украина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_0:0:1363:767_1920x0_80_0_0_34b0173f35415e1a9ac53eabcb34e95a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах службы безопасности Украины, задержана в Саранске, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). "Задержанная в качестве подозреваемой вину признала полностью. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230620/shpion-1879282583.html

россия

саранск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, саранск, республика мордовия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)