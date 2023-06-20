https://ria.ru/20230620/ukraina-1879327274.html
ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины за госизмену
ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины за госизмену - РИА Новости, 20.06.2023
ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины за госизмену
Уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах службы безопасности Украины, задержана в Саранске, сообщила пресс-служба управления ФСБ России РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:02
2023-06-20T13:02
2023-06-20T13:02
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
саранск
республика мордовия
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах службы безопасности Украины, задержана в Саранске, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). "Задержанная в качестве подозреваемой вину признала полностью. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, саранск, республика мордовия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Саранск, Республика Мордовия, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины за госизмену
ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины, собиравшую информацию в интересах СБУ