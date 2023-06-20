https://ria.ru/20230620/ukraina-1879321153.html

Премьер Чехии призвал избежать сценария "замерзшего конфликта" на Украине

Премьер Чехии призвал избежать сценария "замерзшего конфликта" на Украине - РИА Новости, 20.06.2023

Премьер Чехии призвал избежать сценария "замерзшего конфликта" на Украине

Важно избежать на Украине сценария "замерзшего конфликта", который означал бы создание центра постоянной нестабильности в Восточной Европе, заявил в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:35

2023-06-20T12:35

2023-06-20T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

петр фиала

ситуация в днр и лнр

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ПРАГА, 20 июн - РИА Новости. Важно избежать на Украине сценария "замерзшего конфликта", который означал бы создание центра постоянной нестабильности в Восточной Европе, заявил в понедельник, выступая в Праге на конференции "Наша безопасность - не данность", чешский премьер Петр Фиала. "Новейшие информации об украинском продвижении осторожно оптимистические, но маловероятно, что боевые действия могли бы закончиться в ближайшее время. Таким образом грозит сценарий "замерзшего конфликта", который означал бы создание центра постоянной нестабильности в Восточной Европе, то есть, в области, которая нас вполне логично должна интересовать. Такой сценарий долговременно истощал бы силы всех участвующих сторон. Поэтому мы, совместно с международным сообществом, должны способствовать его предотвращению. Именно истощение (сил) – это то, что нам в нынешней ситуации более всего угрожает", - сказал премьер. По мнению Фиалы, ситуация на фронте на Украине остается серьезной и изменяется весьма медленно. Первые испытания, вызванные конфликтом, Чехия преодолела успешно, в том числе, исправив прежние свои слабости, отметил премьер. В частности, правительство приняло решение о ежегодном выделении на нужды обороны 2% ВВП, которое после одобрения обеими палатами парламента и подписи президента страны приняло форму закона. "После Польши и Латвии мы являемся третьей страной НАТО, у которой это обязательство (2% ВВП на оборону) напрямую уложено в законодательстве. Таким образом, наши оборонные силы могут рассчитывать на стабильное финансирование, без оглядки на то, какие партии в данный момент составляют руководство страны", - подчеркнул премьер. В этом году расходы на оборону, как сообщил Фиала, составят 112 миллиардов крон (около 5,1 миллиарда долларов), это на 23 миллиарда крон (около 1,05 миллиарда долларов) больше, чем в 2022 году. Ключевым успехом последних месяцев Фиала считает также подписание с США соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, которое еще должно получить одобрение в парламенте и у президента. "Если мы хотим оставаться в числе самых безопасных стран мира, мы должны иметь мужество, чтобы что-то для этого сделать. Наша безопасность напрямую зависит от поддержания международного порядка, основанного на соглашениях, которые соблюдаются", - подчеркнул Фиала. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230618/chekhiya-1879007303.html

https://ria.ru/20230612/chekhiya-1877666346.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, чехия, петр фиала, ситуация в днр и лнр