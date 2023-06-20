https://ria.ru/20230620/ukraina-1879295758.html

Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин

Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин - РИА Новости, 20.06.2023

Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин

В Службе внешней разведки знают о значительном числе украинских загранработников, решивших не возвращаться в Киев после долгосрочных командировок, говорится в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:04

2023-06-20T11:04

2023-06-20T11:09

киев

россия

украина

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Службе внешней разведки знают о значительном числе украинских загранработников, решивших не возвращаться в Киев после долгосрочных командировок, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина. "В Службе внешней разведки Российской Федерации хорошо осведомлены о значительном числе украинских загранработников, уже принявших подобные решения или рассматривающих такой вариант в качестве наиболее приемлемого для себя и своей семьи. Так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах ЕС. После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца", - говорится в сообщении. СВР России располагает аналогичными сведениями в отношении сотрудников загранучреждений Украины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20230620/razvedka-1879292478.html

киев

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, в мире