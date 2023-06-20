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Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин - РИА Новости, 20.06.2023
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11:04 20.06.2023 (обновлено: 11:09 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879295758.html
Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин
Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин - РИА Новости, 20.06.2023
Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин
В Службе внешней разведки знают о значительном числе украинских загранработников, решивших не возвращаться в Киев после долгосрочных командировок, говорится в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:04
2023-06-20T11:09
киев
россия
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Службе внешней разведки знают о значительном числе украинских загранработников, решивших не возвращаться в Киев после долгосрочных командировок, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина. "В Службе внешней разведки Российской Федерации хорошо осведомлены о значительном числе украинских загранработников, уже принявших подобные решения или рассматривающих такой вариант в качестве наиболее приемлемого для себя и своей семьи. Так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах ЕС. После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца", - говорится в сообщении. СВР России располагает аналогичными сведениями в отношении сотрудников загранучреждений Украины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
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киев, россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, в мире
Киев, Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, В мире
Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин

Директор СВР Нарышкин заявил, что украинские дипломаты часто получают статус беженцев

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Службе внешней разведки знают о значительном числе украинских загранработников, решивших не возвращаться в Киев после долгосрочных командировок, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
"В Службе внешней разведки Российской Федерации хорошо осведомлены о значительном числе украинских загранработников, уже принявших подобные решения или рассматривающих такой вариант в качестве наиболее приемлемого для себя и своей семьи. Так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах ЕС. После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца", - говорится в сообщении.
СВР России располагает аналогичными сведениями в отношении сотрудников загранучреждений Украины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Посольство Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию
Вчера, 10:54
 
КиевРоссияУкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвросоюзВ мире
 
 
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