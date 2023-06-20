https://ria.ru/20230620/ukraina-1879295758.html
Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин
Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин - РИА Новости, 20.06.2023
Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин
В Службе внешней разведки знают о значительном числе украинских загранработников, решивших не возвращаться в Киев после долгосрочных командировок, говорится в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:04
2023-06-20T11:04
2023-06-20T11:09
киев
россия
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Службе внешней разведки знают о значительном числе украинских загранработников, решивших не возвращаться в Киев после долгосрочных командировок, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина. "В Службе внешней разведки Российской Федерации хорошо осведомлены о значительном числе украинских загранработников, уже принявших подобные решения или рассматривающих такой вариант в качестве наиболее приемлемого для себя и своей семьи. Так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах ЕС. После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца", - говорится в сообщении. СВР России располагает аналогичными сведениями в отношении сотрудников загранучреждений Украины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20230620/razvedka-1879292478.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7ce818621fb1599d9bd2174068bf7096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, в мире
Киев, Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, В мире
Украинские дипломаты часто получают статус беженцев, заявил Нарышкин
Директор СВР Нарышкин заявил, что украинские дипломаты часто получают статус беженцев