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Эксперт оценил шансы Украины стать новым энергетическим хабом - РИА Новости, 20.06.2023
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05:23 20.06.2023 (обновлено: 16:04 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879266163.html
Эксперт оценил шансы Украины стать новым энергетическим хабом
Эксперт оценил шансы Украины стать новым энергетическим хабом - РИА Новости, 20.06.2023
Эксперт оценил шансы Украины стать новым энергетическим хабом
Украина не станет новым энергетическим хабом, потому что мало инвесторов готовы именно сейчас на столь стратегические инвестиции, не факт, что у страны будет... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:23
2023-06-20T16:04
украина
франция
германия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украина не станет новым энергетическим хабом, потому что мало инвесторов готовы именно сейчас на столь стратегические инвестиции, не факт, что у страны будет ресурсная база для наращивания добычи нефти и газа, а отыскать промышленные технологии и тысячи высокоуровневых специалистов быстро вряд ли получится, прокомментировал РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.На минувших выходных украинский "Форбс" написал, что Украина хочет привлечь 400 миллиардов долларов, чтобы стать "энергетическим хабом Европы" к 2050 году. К середине века страна хочет нарастить электрогенерацию и добычу нефти в семь раз, добычу газа — в четыре раза. В том числе она намерена увеличить мощность АЭС вдвое и получить возможность самостоятельно производить ядерное топливо."Имея 400 миллиардов долларов, можно практически купить новую планету, но идея с хабом не кажется реализуемой, и тому есть три главные причины", — говорит Канищев. Во-первых, считает он, инвестиции в энергетический сектор, тем более в атомный рынок, отличаются тем, что окупаются десятилетиями. "Придется очень поискать инвесторов, которые готовы на столь стратегические инвестиции, тем более прямо сейчас", — добавляет эксперт.Во-вторых, технически нарастить добычу нефти и газа в семь раз возможно, но главное, "чтобы эти ресурсы в принципе существовали в подземных пластах и были извлекаемы", отмечает он. "И все равно только денег для превращения страны в энергетический хаб недостаточно: кашу не сварить только из крупы. Нужны промышленные предприятия, уникальные технологии, тысячи высокоуровневых специалистов. Откуда они возьмутся за пару лет — сложно сказать", — подчеркивает Канищев. По мнению эксперта, в этих условиях инвесторам выгоднее вкладывать в существующие энергетические хабы — Францию и Германию, у которых указанных ресурсов больше, а даже теоретических проблем с реализацией таких проектов меньше.
https://ria.ru/20230619/gaz-1879255373.html
https://ria.ru/20230617/germaniya-1878854549.html
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украина, франция, германия
Украина, Франция, Германия
Эксперт оценил шансы Украины стать новым энергетическим хабом

Директор "Ансельма" Канищев объяснил, почему Украина не сможет стать новым энергохабом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украина не станет новым энергетическим хабом, потому что мало инвесторов готовы именно сейчас на столь стратегические инвестиции, не факт, что у страны будет ресурсная база для наращивания добычи нефти и газа, а отыскать промышленные технологии и тысячи высокоуровневых специалистов быстро вряд ли получится, прокомментировал РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.
На минувших выходных украинский "Форбс" написал, что Украина хочет привлечь 400 миллиардов долларов, чтобы стать "энергетическим хабом Европы" к 2050 году. К середине века страна хочет нарастить электрогенерацию и добычу нефти в семь раз, добычу газа — в четыре раза. В том числе она намерена увеличить мощность АЭС вдвое и получить возможность самостоятельно производить ядерное топливо.
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"Имея 400 миллиардов долларов, можно практически купить новую планету, но идея с хабом не кажется реализуемой, и тому есть три главные причины", — говорит Канищев.
Во-первых, считает он, инвестиции в энергетический сектор, тем более в атомный рынок, отличаются тем, что окупаются десятилетиями. "Придется очень поискать инвесторов, которые готовы на столь стратегические инвестиции, тем более прямо сейчас", — добавляет эксперт.
Во-вторых, технически нарастить добычу нефти и газа в семь раз возможно, но главное, "чтобы эти ресурсы в принципе существовали в подземных пластах и были извлекаемы", отмечает он.
"И все равно только денег для превращения страны в энергетический хаб недостаточно: кашу не сварить только из крупы. Нужны промышленные предприятия, уникальные технологии, тысячи высокоуровневых специалистов. Откуда они возьмутся за пару лет — сложно сказать", — подчеркивает Канищев. По мнению эксперта, в этих условиях инвесторам выгоднее вкладывать в существующие энергетические хабы — Францию и Германию, у которых указанных ресурсов больше, а даже теоретических проблем с реализацией таких проектов меньше.
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