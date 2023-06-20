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Минобрнауки подготовит учебники истории России в течение учебного года

Минобрнауки подготовит учебники истории России в течение учебного года - РИА Новости, 20.06.2023

Минобрнауки подготовит учебники истории России в течение учебного года

Минобрнауки России подготовит учебники отечественной истории для вузов в течение учебного года, к учебникам будут подготовлены и методические рекомендации, и... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:24

2023-06-20T14:24

2023-06-20T14:24

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минобрнауки России подготовит учебники отечественной истории для вузов в течение учебного года, к учебникам будут подготовлены и методические рекомендации, и типовая учебная программа, заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. "Мы с вами понимаем, что роль учебника в университете - второстепенна, но тем не менее, попросили коллег историков подготовить в течение следующего учебного года типовые учебники истории России для основных областей знания. Кроме того, подготовлены методические рекомендации, типовая рабочая программа дисциплины, для тех университетов, которые в такой помощи нуждаются", - сказал Могилевский в ходе общего собрания членов Российского исторического общества. Он напомнил, что в каждом федеральном округе организованы курсы повышения квалификации для преподавателей истории, а спрашивать будут "за результат", будут проверены итоговые знания. "Исходим из того, что курс поможет сформировать у молодых людей, вне зависимости от их будущей специальности предметное чувство патриотизма, ответственности за судьбу России перед прошлым и будущим поколениями. Развить историческое сознание, то есть понимание истории, как исторического процесса, где предшествующие события, в какой-то степени определяют последующие", - добавил замглавы Минобрнауки. Могилевский также подчеркнул, что иностранным студентам этот курс поможет лучше понять Россию. Во всех российских вузах с нового учебного года будет преподаваться обновленный курс истории России для студентов неисторических специальностей, его объем должен составить не менее 144 часов, а 80% этого времени будет уделено работе студента с преподавателем. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, константин могилевский, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование