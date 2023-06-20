https://ria.ru/20230620/tv-3-1879327941.html

На телеканал "ТВ-3" составили протокол за ЛГБТ-материалы

На телеканал "ТВ-3" составили протокол за ЛГБТ-материалы - РИА Новости, 20.06.2023

На телеканал "ТВ-3" составили протокол за ЛГБТ-материалы

Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором на телеканал "ТВ-3" за распространение информации об ЛГБТ среди... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:04

2023-06-20T13:04

2023-06-20T13:25

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

тв-3

медиа - общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором на телеканал "ТВ-3" за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде. Ранее сегодня стало известно, что протокол по аналогичной статье КоАП составлен на "КиноПоиск". Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. "Административный протокол в отношении ООО "Телеканал ТВ3" зарегистрирован 20 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. Причину составления протокола в суде не уточнили.

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москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), тв-3, медиа - общество