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На телеканал "ТВ-3" составили протокол за ЛГБТ-материалы
На телеканал "ТВ-3" составили протокол за ЛГБТ-материалы - РИА Новости, 20.06.2023
На телеканал "ТВ-3" составили протокол за ЛГБТ-материалы
Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором на телеканал "ТВ-3" за распространение информации об ЛГБТ среди... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:04
2023-06-20T13:04
2023-06-20T13:25
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
тв-3
медиа - общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором на телеканал "ТВ-3" за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде. Ранее сегодня стало известно, что протокол по аналогичной статье КоАП составлен на "КиноПоиск". Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. "Административный протокол в отношении ООО "Телеканал ТВ3" зарегистрирован 20 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. Причину составления протокола в суде не уточнили.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), тв-3, медиа - общество
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ТВ-3, Медиа - Общество
На телеканал "ТВ-3" составили протокол за ЛГБТ-материалы
Мещанский суд Москвы составил на телеканал "ТВ-3" протокол за ЛГБТ-материалы