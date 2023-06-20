https://ria.ru/20230620/trevoga-1879261992.html

В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.06.2023

В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T03:05

2023-06-20T03:05

2023-06-20T03:05

специальная военная операция на украине

киев

украина

киевская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Согласно данным онлайн-карты, тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230620/obstrel-1879258122.html

киев

украина

киевская область

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киев, украина, киевская область, вооруженные силы рф, в мире