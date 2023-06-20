Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/transport-1879434335.html
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт - РИА Новости, 20.06.2023
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все условия для развития водных пассажирских перевозок и сформировать транспортную сеть. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:23
2023-06-20T19:23
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866615302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28029236bf650c14a8246545ebb60038.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все условия для развития водных пассажирских перевозок и сформировать транспортную сеть. "Крайне важно обеспечить все условия для развития пассажирских перевозок водным транспортом", - сказал он на совещании по развитию водно-транспортной системы России. Путин подчеркнул, что для этого необходимо сформировать маршрутную сеть."Для решения этой задачи предстоит устранить лимитирующие, узкие участки единой глубоководной системы европейской части России", - добавил он.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
2023-06-20T19:23
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866615302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13ccb653c9f4f9b906752101bdb355e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, видео
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все условия для развития водных пассажирских перевозок и сформировать транспортную сеть.
2023-06-20T19:23
true
PT1M08S
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт

Путин призвал обеспечить условия для развития пассажирских перевозок водным транспортом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на речном трамвайчика "Москва-1
Российский флаг на речном трамвайчика Москва-1 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский флаг на речном трамвайчика "Москва-1. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все условия для развития водных пассажирских перевозок и сформировать транспортную сеть.
«
"Крайне важно обеспечить все условия для развития пассажирских перевозок водным транспортом", - сказал он на совещании по развитию водно-транспортной системы России.
Путин подчеркнул, что для этого необходимо сформировать маршрутную сеть.
«
"Для решения этой задачи предстоит устранить лимитирующие, узкие участки единой глубоководной системы европейской части России", - добавил он.
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала