https://ria.ru/20230620/transport-1879434335.html
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт - РИА Новости, 20.06.2023
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все условия для развития водных пассажирских перевозок и сформировать транспортную сеть. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:23
2023-06-20T19:23
2023-06-20T19:23
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все условия для развития водных пассажирских перевозок и сформировать транспортную сеть. "Крайне важно обеспечить все условия для развития пассажирских перевозок водным транспортом", - сказал он на совещании по развитию водно-транспортной системы России. Путин подчеркнул, что для этого необходимо сформировать маршрутную сеть."Для решения этой задачи предстоит устранить лимитирующие, узкие участки единой глубоководной системы европейской части России", - добавил он.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
2023-06-20T19:23
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PT1M08S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, видео
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все условия для развития водных пассажирских перевозок и сформировать транспортную сеть.
2023-06-20T19:23
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PT1M08S
Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт
Путин призвал обеспечить условия для развития пассажирских перевозок водным транспортом