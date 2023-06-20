https://ria.ru/20230620/transport-1879434335.html

Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт

Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт - РИА Новости, 20.06.2023

Путин призвал развивать водный пассажирский транспорт

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все условия для развития водных пассажирских перевозок и сформировать транспортную сеть. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T19:23

2023-06-20T19:23

2023-06-20T19:23

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все условия для развития водных пассажирских перевозок и сформировать транспортную сеть. "Крайне важно обеспечить все условия для развития пассажирских перевозок водным транспортом", - сказал он на совещании по развитию водно-транспортной системы России. Путин подчеркнул, что для этого необходимо сформировать маршрутную сеть."Для решения этой задачи предстоит устранить лимитирующие, узкие участки единой глубоководной системы европейской части России", - добавил он.

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке "В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке 2023-06-20T19:23 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, видео