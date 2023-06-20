В Москве запустят еще три маршрута речных трамвайчиков
Собянин: еще три маршрута речных трамвайчиков запустят в Москве в ближайшие годы
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭлектрический речной трамвайчик стартовал от причала "Киевский" в Москве
Электрический речной трамвайчик стартовал от причала "Киевский" в Москве
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Еще три маршрута речных трамвайчиков запустят в Москве в ближайшие годы, два маршрута будут ходить уже в текущем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании Собянина посетил Северный речной порт.
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"В этом году мы запустим еще один маршрут и в ближайшие годы планируем еще три маршрута. Таким образом практически вся акватория Москвы-реки во всех границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением", - сказал Собянин во время посещения Северного речного вокзала.
Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек.
Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в IV квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек.
По маршруту будут ходить восемь электросудов, каждое из них уникально и имеет свое название в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка.
Оплатить проезд можно привычными способами: билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии.