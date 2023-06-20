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В Москве запустят еще три маршрута речных трамвайчиков - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
18:34 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/tramvaychik-1879423886.html
В Москве запустят еще три маршрута речных трамвайчиков
В Москве запустят еще три маршрута речных трамвайчиков - РИА Новости, 20.06.2023
В Москве запустят еще три маршрута речных трамвайчиков
Еще три маршрута речных трамвайчиков запустят в Москве в ближайшие годы, два маршрута будут ходить уже в текущем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:34
2023-06-20T18:34
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городское хозяйство москвы
москва
россия
сходня
сергей собянин
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Еще три маршрута речных трамвайчиков запустят в Москве в ближайшие годы, два маршрута будут ходить уже в текущем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании Собянина посетил Северный речной порт. &quot;В этом году мы запустим еще один маршрут и в ближайшие годы планируем еще три маршрута. Таким образом практически вся акватория Москвы-реки во всех границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением&quot;, - сказал Собянин во время посещения Северного речного вокзала.Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек. Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в IV квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек. По маршруту будут ходить восемь электросудов, каждое из них уникально и имеет свое название в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Оплатить проезд можно привычными способами: билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии.
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"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, сходня, сергей собянин, владимир путин, северный речной вокзал
Туризм, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Сходня, Сергей Собянин, Владимир Путин, Северный Речной вокзал
В Москве запустят еще три маршрута речных трамвайчиков

Собянин: еще три маршрута речных трамвайчиков запустят в Москве в ближайшие годы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭлектрический речной трамвайчик стартовал от причала "Киевский" в Москве
Электрический речной трамвайчик стартовал от причала Киевский в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Электрический речной трамвайчик стартовал от причала "Киевский" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Еще три маршрута речных трамвайчиков запустят в Москве в ближайшие годы, два маршрута будут ходить уже в текущем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании Собянина посетил Северный речной порт.
«

"В этом году мы запустим еще один маршрут и в ближайшие годы планируем еще три маршрута. Таким образом практически вся акватория Москвы-реки во всех границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением", - сказал Собянин во время посещения Северного речного вокзала.

Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек.
Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в IV квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек.
По маршруту будут ходить восемь электросудов, каждое из них уникально и имеет свое название в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка.
Оплатить проезд можно привычными способами: билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии.
Электрические речные трамвайчики стартовали от причала Киевский в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Проезд на речном трамвайчике в Москве будет несколько дней бесплатным
Вчера, 17:24
 
ТуризмОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияСходняСергей СобянинВладимир ПутинСеверный Речной вокзал
 
 
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