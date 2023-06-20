https://ria.ru/20230620/tramvaychik-1879423886.html

В Москве запустят еще три маршрута речных трамвайчиков

В Москве запустят еще три маршрута речных трамвайчиков - РИА Новости, 20.06.2023

В Москве запустят еще три маршрута речных трамвайчиков

Еще три маршрута речных трамвайчиков запустят в Москве в ближайшие годы, два маршрута будут ходить уже в текущем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:34

2023-06-20T18:34

2023-06-20T18:34

туризм

общество

городское хозяйство москвы

москва

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сходня

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Еще три маршрута речных трамвайчиков запустят в Москве в ближайшие годы, два маршрута будут ходить уже в текущем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании Собянина посетил Северный речной порт. "В этом году мы запустим еще один маршрут и в ближайшие годы планируем еще три маршрута. Таким образом практически вся акватория Москвы-реки во всех границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением", - сказал Собянин во время посещения Северного речного вокзала.Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек. Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в IV квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек. По маршруту будут ходить восемь электросудов, каждое из них уникально и имеет свое название в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Оплатить проезд можно привычными способами: билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии.

https://ria.ru/20230620/tramvaychik-1879405031.html

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россия

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"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке "В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке 2023-06-20T18:34 true PT1M08S

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Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, сходня, сергей собянин, владимир путин, северный речной вокзал