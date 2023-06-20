https://ria.ru/20230620/tramvaychik-1879405031.html

Проезд на речном трамвайчике в Москве будет несколько дней бесплатным

Проезд на речном трамвайчике в Москве будет несколько дней бесплатным - РИА Новости, 20.06.2023

Проезд на речном трамвайчике в Москве будет несколько дней бесплатным

Проезд по маршруту первого речного трамвайчика, связавшему Киевский вокзал с Шелепихинской набережной, будет бесплатным до 23 июня включительно, сообщается в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:24

2023-06-20T17:24

2023-06-20T19:20

москва

туризм

новости - туризм

владимир путин

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871070951_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_1985c7d816f5c2193ea916d2f266f7a4.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проезд по маршруту первого речного трамвайчика, связавшему Киевский вокзал с Шелепихинской набережной, будет бесплатным до 23 июня включительно, сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы.Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина посетил Северный речной порт."До 23 июня включительно проезд по маршруту будет бесплатным", - говорится в материалах.Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте, в том числе загруженной в телефон "Андроид" c NFC, или по биометрии. При этом деньги за проезд списываться не будут.Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек.Как сообщил столичный департамент транспорта, в первое время на маршруте работают только шесть причалов-остановок, остальные запустят по мере готовности."Пока работают 6 причалов-остановок: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский, Сердце столицы. Другие остановки начнут действовать по мере готовности инфраструктуры", - говорится в телеграм-канале департамента.Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в IV квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек.По маршруту будут ходить 8 электросудов, каждое из них уникально и имеет своё название в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка.Оплатить проезд можно привычными способами: билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии.

https://ria.ru/20220530/teplokhody-1791643255.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке "В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке 2023-06-20T17:24 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, новости - туризм, владимир путин, сергей собянин, общество