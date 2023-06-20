https://ria.ru/20230620/tramvaychik-1879405031.html
Проезд на речном трамвайчике в Москве будет несколько дней бесплатным
Проезд на речном трамвайчике в Москве будет несколько дней бесплатным - РИА Новости, 20.06.2023
Проезд на речном трамвайчике в Москве будет несколько дней бесплатным
Проезд по маршруту первого речного трамвайчика, связавшему Киевский вокзал с Шелепихинской набережной, будет бесплатным до 23 июня включительно, сообщается в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:24
2023-06-20T17:24
2023-06-20T19:20
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проезд по маршруту первого речного трамвайчика, связавшему Киевский вокзал с Шелепихинской набережной, будет бесплатным до 23 июня включительно, сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы.Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина посетил Северный речной порт."До 23 июня включительно проезд по маршруту будет бесплатным", - говорится в материалах.Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте, в том числе загруженной в телефон "Андроид" c NFC, или по биометрии. При этом деньги за проезд списываться не будут.Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек.Как сообщил столичный департамент транспорта, в первое время на маршруте работают только шесть причалов-остановок, остальные запустят по мере готовности."Пока работают 6 причалов-остановок: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский, Сердце столицы. Другие остановки начнут действовать по мере готовности инфраструктуры", - говорится в телеграм-канале департамента.Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в IV квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек.По маршруту будут ходить 8 электросудов, каждое из них уникально и имеет своё название в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка.Оплатить проезд можно привычными способами: билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии.
https://ria.ru/20220530/teplokhody-1791643255.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871070951_489:0:3218:2047_1920x0_80_0_0_f9d83de0303a84f0f3cca86a8247e8c0.jpg
"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
2023-06-20T17:24
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новости - туризм, владимир путин, сергей собянин, общество
Москва, Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Сергей Собянин, Общество
Проезд на речном трамвайчике в Москве будет несколько дней бесплатным
В Москве проезд на речном трамвайчике будет бесплатным до 23 июня
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проезд по маршруту первого речного трамвайчика, связавшему Киевский вокзал с Шелепихинской набережной, будет бесплатным до 23 июня включительно, сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы.
Президент России Владимир Путин
во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина
посетил Северный речной порт.
"До 23 июня включительно проезд по маршруту будет бесплатным", - говорится в материалах.
Уточняется, что зайти на судно можно будет по "Тройке", банковской карте, в том числе загруженной в телефон "Андроид" c NFC, или по биометрии. При этом деньги за проезд списываться не будут.
Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 километра. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тысяч человек.
Как сообщил столичный департамент транспорта, в первое время на маршруте работают только шесть причалов-остановок, остальные запустят по мере готовности.
"Пока работают 6 причалов-остановок: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский, Сердце столицы. Другие остановки начнут действовать по мере готовности инфраструктуры", - говорится в телеграм-канале департамента.
Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост – Печатники" длиной 13 километров планируется открыть в IV квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута – 700 тысяч человек.
По маршруту будут ходить 8 электросудов, каждое из них уникально и имеет своё название в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка.
Оплатить проезд можно привычными способами: билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии.
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