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Трамп заявил, что у него крепкие отношения с Путиным - РИА Новости, 20.06.2023
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12:24 20.06.2023 (обновлено: 14:34 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/tramp-1879318505.html
Трамп заявил, что у него крепкие отношения с Путиным
Трамп заявил, что у него крепкие отношения с Путиным - РИА Новости, 20.06.2023
Трамп заявил, что у него крепкие отношения с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него сложились хорошие и крепкие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:24
2023-06-20T14:34
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него сложились хорошие и крепкие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, хотя они давно не общались."С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным", — сказал политик.Трамп предположил, что, останься он на посту президента США, Путин не начал бы военную операцию на Украине. Американский политик также добавил, что говорил российскому президенту — если тот решится начать вооруженные действия, будут "серьезные последствия" и это обернется катастрофой. Трамп утверждает, что пообещал принять меры при таком развитии событий."Он (Путин. — Прим. ред.) не поверил мне, &lt;...&gt; разве что только на десять процентов. А десять процентов — это все, что было нужно", — отметил представитель Республиканской партии.По его словам, ему удалось бы привести Москву и Киев к соглашению за сутки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он заявил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230412/lyubov-1864644914.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что у него крепкие отношения с Путиным

Трамп заявил, что у него крепкие отношения с Путиным, хотя они давно не общались

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него сложились хорошие и крепкие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, хотя они давно не общались.
"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным", — сказал политик.
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Американский политик также добавил, что говорил российскому президенту — если тот решится начать вооруженные действия, будут "серьезные последствия" и это обернется катастрофой. Трамп утверждает, что пообещал принять меры при таком развитии событий.
"Он (Путин. — Прим. ред.) не поверил мне, <...> разве что только на десять процентов. А десять процентов — это все, что было нужно", — отметил представитель Республиканской партии.
По его словам, ему удалось бы привести Москву и Киев к соглашению за сутки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он заявил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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