В ФТС назвали страны, заместившие ЕС во внешней торговле России
Врио главы ФТС Давыдов: Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили ЕС в торговле России
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС России) Руслан Давыдов на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС России) Руслан Давыдов на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили Евросоюз во внешней торговле России, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
"Свято место не бывает пусто. Очень серьезно растет Китай. Я думаю, та задача, которая была поставлена лидерами наших стран по уровню товарооборота в 200 миллиардов долларов, если каких-то катаклизмов не будет, достижима уже в этом году", — сказал он.
Также активно растут торговые обороты с Индией, Турцией, Азербайджаном, добавил собеседник агентства.
"Эти страны уже заместили нам торговлю с Европой: южные и восточные направления развиваются очень активно", — пояснил Давыдов.
Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет — 258,6 миллиарда евро, при этом импорт европейских стран из России оказался на уровне исторического максимума, подсчитало в марте РИА Новости на основе данных Евростата.
Германия, по словам Давыдова, осталась в первой десятке торговых партнеров России, однако сильно сократилась доля Нидерландов, которые всегда держались в топ-3 за счет перевалки нефти через порт Роттердама.