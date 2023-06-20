https://ria.ru/20230620/torgovlya-1879265502.html

В ФТС назвали страны, заместившие ЕС во внешней торговле России

В ФТС назвали страны, заместившие ЕС во внешней торговле России - РИА Новости, 20.06.2023

В ФТС назвали страны, заместившие ЕС во внешней торговле России

Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили Евросоюз во внешней торговле России, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью РИА... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:10

2023-06-20T05:10

2023-06-20T09:43

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руслан давыдов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили Евросоюз во внешней торговле России, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ."Свято место не бывает пусто. Очень серьезно растет Китай. Я думаю, та задача, которая была поставлена лидерами наших стран по уровню товарооборота в 200 миллиардов долларов, если каких-то катаклизмов не будет, достижима уже в этом году", — сказал он.Также активно растут торговые обороты с Индией, Турцией, Азербайджаном, добавил собеседник агентства. "Эти страны уже заместили нам торговлю с Европой: южные и восточные направления развиваются очень активно", — пояснил Давыдов. Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет — 258,6 миллиарда евро, при этом импорт европейских стран из России оказался на уровне исторического максимума, подсчитало в марте РИА Новости на основе данных Евростата.Германия, по словам Давыдова, осталась в первой десятке торговых партнеров России, однако сильно сократилась доля Нидерландов, которые всегда держались в топ-3 за счет перевалки нефти через порт Роттердама.

https://ria.ru/20230620/import-1879263322.html

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россия, китай, индия, руслан давыдов, евростат, экономика