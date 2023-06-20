https://ria.ru/20230620/titanik-1879445422.html

Воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" осталось на 40 часов

Воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" осталось на 40 часов - РИА Новости, 20.06.2023

Воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" осталось на 40 часов

Воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" осталось на 40 часов, сообщил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T20:41

2023-06-20T20:41

2023-06-20T20:41

в мире

атлантический океан

сша

франция

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" осталось на 40 часов, сообщил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик. "Основываясь на первоначальных данных, воздуха осталось на 40-41 час", - сказал Фредерик журналистам. Таким образом, воздух в батискафе, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, закончится в 13:30 мск в четверг. По словам Фредерика, поисковые усилия пока не дали результатов. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.

https://ria.ru/20230620/titanik-1879443978.html

атлантический океан

сша

франция

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в мире, атлантический океан, сша, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа