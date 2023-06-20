https://ria.ru/20230620/titanik-1879443978.html

Подводник выдвинул три версии случившегося с батискафом в Атлантике

Подводник выдвинул три версии случившегося с батискафом в Атлантике - РИА Новости, 20.06.2023

Подводник выдвинул три версии случившегося с батискафом в Атлантике

Бывший капитан батискафа, подобного тому, который пропал в Атлантическом океане, основатель и владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис рассказал РИА... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T20:33

2023-06-20T20:33

2023-06-20T20:33

в мире

атлантический океан

греция

сша

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/36/1517623658_0:213:4000:2463_1920x0_80_0_0_f8a1b3a60d597c380263597c61ea5af8.jpg

АФИНЫ, 20 июн - РИА Новости. Бывший капитан батискафа, подобного тому, который пропал в Атлантическом океане, основатель и владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис рассказал РИА Новости о трех возможных версиях случившегося: это поступление воды, внешнее давление и пожар. В северной части Атлантического океана идут поиски батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника". Батискаф, предназначенный для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник", пропал примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек. Компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа. Сейчас идут его поиски. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов), то есть, по данным СМИ, воздуха хватит до утра четверга. Токтаридис сообщил, что он в течение 5,5 лет был командиром подобного батискафа, а также был ответственным за оперативную деятельность на подлодке. По его словам, все батискафы в мире имеют возможность поддержки жизни 96 часов – на случай, если проходит время оперативной деятельности. В течение этого времени экипаж может пользоваться связью, электричеством, запасы кислорода, воды и еды. ВЕРСИИ ЧП "По имеющейся информации, связь пропала через 1 час 45 минут после начала погружения. Такая подлодка погружается на 30 метров в минуту, так что она могла опуститься на глубину 3150 метров. Там (где лежит "Титаник") глубина 3700 метров. По беспроводному телефону сообщили, что они сбросили балласт. Балласт сбрасывают, только если есть аварийная ситуация, что-то серьезное. Это означает, что они начинают подъем на поверхность, они отменяют погружение…" - сказал Токтаридис. Он заявил, что у него есть три версии случившегося. "Первый – это поступление воды, что очень опасно при таком давлении, внешнее давление составляет 370 бар на глубине 3700 метров. Даже при маленькой трещине начинается течь. Это создает две проблемы. Повышается давление в кабине, и это очень опасно для пассажиров, поскольку растет количество азота, двуокиси углерода. Если быстро не остановить поступление воды, подлодка может быстро потяжелеть и потерять положительную плавучесть, которая у нее есть, и тогда она вновь пойдет на глубину", - сказал эксперт. По его словам, если батискаф очень сильно перегрузится, люди не смогут выжить. "Второй возможный сценарий – коллапс, то есть батискаф раздавило внешним давлением. Такое происходит очень быстро. Это катастрофическое сдавливание корпуса, и он мог не выдержать", - сказал Токтаридис. "Третий сценарий… - это пожар. То есть могло произойти задымление внутреннего помещения, возгорание от короткого замыкания. Дым мог отправить в нокаут капитана, и он не смог предпринять действия для возвращения. Однако на случай таких происшествий всегда идет обучение мерам безопасности. Прежде чем пассажиры войдут внутрь, они проходят обучение, и им показывают, как поднять батискаф на поверхность, если капитану плохо. То есть как сбросить балласт, поговорить по подводному телефону, как управлять джойстиком", - сообщил эксперт. Он считает наиболее вероятными первый и второй сценарий, хотя никто не знает точно, что произошло. "Статистика не дает больших шансов на возвращение их живыми", - добавил собеседник агентства. Он добавил, что если бы они были живыми, то связались бы по телефону. Кроме телефона есть система Морзе – и члены экипажа могли бы отправить сигнал SOS. "Они не ответили ни на один вызов, которые постоянно идут с судна поддержки", - сказал эксперт. На вопрос, насколько тяжело найти батискаф на такой глубине, Токтаридис сказал, что подобные батискафы имеют "освещение". "Батискаф "Титан" - так он называется… имеет систему USBL для подводного акустического позиционирования. Когда он погружается, плывет под водой, поднимается, (все) знают, где он находится. Вопрос не в том, чтобы найти. Но там должен спуститься робот, когда его доставят, который попытается поднять батискаф на поверхность", - считает Токтаридис. Он считает, что на место ЧП может спуститься только беспилотный аппарат. Так, у компании Phoenix International, которая выполняет пилотируемые и беспилотные подводные операции по всему миру, есть дистанционно управляемый подводный аппарат, способный спускаться на глубину до 6 тысяч метров. Он мог бы подцепить батискаф и поднять его на поверхность. "Но подводный робот ROV должен прибыть в район, это займет не меньше четырех дней. Он должен встать точно над местом нахождения батискафа. Должно быть специальное судно, которое стоит очень дорого. Операция обойдется, по моей оценке, больше чем в 100 миллионов долларов", - сказал Токтаридис. Говоря о подводной системе связи, он сказал, что на батискафе стандартное оборудование, и, например, на частоте 10 килогерц подводный телефон работает на расстояние 10 километров и больше. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230620/titanik-1879437399.html

https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879401849.html

https://ria.ru/20230620/titanik-1879377548.html

https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879371219.html

атлантический океан

греция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, атлантический океан, греция, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа