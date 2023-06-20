https://ria.ru/20230620/titanik-1879437399.html

Ученый: подводные течения могут сместить пропавший батискаф

Ученый: подводные течения могут сместить пропавший батискаф - РИА Новости, 20.06.2023

Ученый: подводные течения могут сместить пропавший батискаф

Поиски пропавшего в Атлантическом океане туристического батискафа осложняются подводными течениями, которые могут сместить его на несколько километров, сообщил... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T19:47

2023-06-20T19:47

2023-06-20T20:10

в мире

атлантический океан

франция

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

туризм

новости - туризм

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РИМ, 20 июн - РИА Новости. Поиски пропавшего в Атлантическом океане туристического батискафа осложняются подводными течениями, которые могут сместить его на несколько километров, сообщил РИА Новости директор Итальянского института морской инженерии Национального исследовательского совета Алессандро Иафрати. "Даже при малом течении аппарат может переместиться на несколько километров … Если существуют подводные течения, которые перемещают это судно, район поисков должен становиться все больше", - сказал эксперт, сравнив размеры батискафа с микроавтобусом. По его словам, на глубине четырех километров поиски такого объект становятся сложными даже при помощи сонара. "Не очень понятно, насколько быстро поступило сообщение о тревоге, возможно, это связано с тем, что под водой на глубине единственном способом коммуникации являются акустические сигналы. Я предполагаю, что если бы система связи существовала, проблемы бы не образовалось. В этом случае батискаф, скорее всего, спускался без связи и тогда поиски начались после того, как он не вернулся спустя восемь часов", - сказал Иафрати. "Вай-фай на такой глубине не работает. Электромагнитные волны не проходят сквозь толщу", - добавил специалист. Говоря об опасности подобных спусков, Иафрати сравнил их с прыжками с парашютом. По его словам, версий катастрофы может быть несколько, но в основном их можно построить вокруг протечки или неполадок в электросети. Подобные аппараты, отметил эксперт, поднимаются и спускаются за счет баков, которые наполняются водой или воздухом в зависимости от операции. "Существуют системы, которые должны установить наличие неисправность во внешней обшивке, и если этот сигнал поступил не сразу, с тревогой можно опоздать", - сказал глава профильного научного учреждения. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.

https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879422739.html

https://ria.ru/20230620/titanik-1879377548.html

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в мире, атлантический океан, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, новости - туризм