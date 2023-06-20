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Сотрудник компании — владельца батискафа отказался плыть к "Титанику" - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
15:50 20.06.2023 (обновлено: 19:47 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/titanik-1879377548.html
Сотрудник компании — владельца батискафа отказался плыть к "Титанику"
Сотрудник компании — владельца батискафа отказался плыть к "Титанику" - РИА Новости, 20.06.2023
Сотрудник компании — владельца батискафа отказался плыть к "Титанику"
Консультант американской компании OceanGate Expeditions, которой принадлежит пропавший в Атлантическом океане батискаф, отказался от путешествия на его борту в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:50
2023-06-20T19:47
в мире
атлантический океан
сша
канада
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Консультант американской компании OceanGate Expeditions, которой принадлежит пропавший в Атлантическом океане батискаф, отказался от путешествия на его борту в последний момент из-за срочных дел, передает телеканал Sky News. &quot;Как я уже писал на прошлой неделе, я должен был участвовать в этой экспедиции и, более того, в этом погружении, но мне пришлось отказаться, чтобы заняться другим срочным делом своего клиента&quot;, — приводит СМИ его публикацию в Facebook*.По данным телеканала, Конкэннон мгновенно отреагировал на просьбу помочь в проведении спасательных работ.Поиски батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты для обнаружения подводного аппарата.Накануне OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В нем находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на 96 часов. В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут находиться британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Как уточнила сегодня газета The Irish Sun, ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо. Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879371219.html
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в мире, атлантический океан, сша, канада, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, новости - туризм
В мире, Атлантический океан, США, Канада, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Туризм, Новости - Туризм
Сотрудник компании — владельца батискафа отказался плыть к "Титанику"

Sky News: сотрудник компании — владельца батискафа отказался погружаться к "Титанику"

© AP Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and ResearchИсследование дна в Тихом океане
Исследование дна в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and Research
Исследование дна в Тихом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Консультант американской компании OceanGate Expeditions, которой принадлежит пропавший в Атлантическом океане батискаф, отказался от путешествия на его борту в последний момент из-за срочных дел, передает телеканал Sky News.
«

"Как я уже писал на прошлой неделе, я должен был участвовать в этой экспедиции и, более того, в этом погружении, но мне пришлось отказаться, чтобы заняться другим срочным делом своего клиента", — приводит СМИ его публикацию в Facebook*.

По данным телеканала, Конкэннон мгновенно отреагировал на просьбу помочь в проведении спасательных работ.
Поиски батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты для обнаружения подводного аппарата.
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Накануне OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В нем находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на 96 часов.
В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут находиться британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Как уточнила сегодня газета The Irish Sun, ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.
Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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