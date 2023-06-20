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В ФСБ предупредили о возможном возрождении ИГ* в регионах Африки - РИА Новости, 20.06.2023
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19:19 20.06.2023 (обновлено: 19:55 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/terrorizm-1879433930.html
В ФСБ предупредили о возможном возрождении ИГ* в регионах Африки
В ФСБ предупредили о возможном возрождении ИГ* в регионах Африки - РИА Новости, 20.06.2023
В ФСБ предупредили о возможном возрождении ИГ* в регионах Африки
Есть реальная опасность "реинкарнации" террористической группировки "Исламское государство"* в Магрибе и Сахеле на северо-западе и западе Африки, заявил... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:19
2023-06-20T19:55
в мире
сахель
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ООН, 20 июн – РИА Новости. Есть реальная опасность "реинкарнации" террористической группировки "Исламское государство"* в Магрибе и Сахеле на северо-западе и западе Африки, заявил замдиректора ФСБ России Игорь Сироткин. По его словам, несмотря на военное поражение международного терроризма на Ближнем Востоке, ситуация там остается напряженной, прежде всего на севере и северо-востоке Сирии. "Серьезную опасность по-прежнему представляет феномен иностранных террористов-боевиков, находящих применение полученному в Сирии и Ираке боевому опыту в иных регионах, где в силу различных обстоятельств наблюдается ослабление государственности. В первую очередь речь идет об африканском континенте, прежде всего его западной части. Территории Магриба и Сахеля превращаются в эпицентр исламистской террористической угрозы, создавая реальную опасность "реинкарнации" ИГ* в версии "африканского халифата", – сказал Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств-членов ООН.Как указал замдиректора ФСБ, серьезную озабоченность у ведомства вызывает и перемещение иностранных террористов-боевиков в потоках нелегальной миграции с южного направления на европейский континент, "что чревато распространением там террористической идеологии и применением ее на практике, особенно учитывая, что эта деятельность попадает на подготовленную почву возрождаемых в ряде европейских стран неонацистских и крайних националистических идей".* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сахель , россия, сирия, исламское государство, фсб, оон
В мире, Сахель , Россия, Сирия, Исламское государство, ФСБ, ООН
В ФСБ предупредили о возможном возрождении ИГ* в регионах Африки

ФСБ: есть опасность возрождения террористической группировки ИГ в Магрибе и Сахеле

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 июн – РИА Новости. Есть реальная опасность "реинкарнации" террористической группировки "Исламское государство"* в Магрибе и Сахеле на северо-западе и западе Африки, заявил замдиректора ФСБ России Игорь Сироткин.
По его словам, несмотря на военное поражение международного терроризма на Ближнем Востоке, ситуация там остается напряженной, прежде всего на севере и северо-востоке Сирии.
"Серьезную опасность по-прежнему представляет феномен иностранных террористов-боевиков, находящих применение полученному в Сирии и Ираке боевому опыту в иных регионах, где в силу различных обстоятельств наблюдается ослабление государственности. В первую очередь речь идет об африканском континенте, прежде всего его западной части. Территории Магриба и Сахеля превращаются в эпицентр исламистской террористической угрозы, создавая реальную опасность "реинкарнации" ИГ* в версии "африканского халифата", – сказал Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств-членов ООН.
Как указал замдиректора ФСБ, серьезную озабоченность у ведомства вызывает и перемещение иностранных террористов-боевиков в потоках нелегальной миграции с южного направления на европейский континент, "что чревато распространением там террористической идеологии и применением ее на практике, особенно учитывая, что эта деятельность попадает на подготовленную почву возрождаемых в ряде европейских стран неонацистских и крайних националистических идей".
* Запрещенная в России террористическая организация
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