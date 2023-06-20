https://ria.ru/20230620/terrorizm-1879430605.html

ФСБ предупредила об угрозе получения террористами радиоактивного оружия

ФСБ предупредила об угрозе получения террористами радиоактивного оружия - РИА Новости, 20.06.2023

ФСБ предупредила об угрозе получения террористами радиоактивного оружия

Возникла реальная угроза получения террористическими организациями возможности приобрести средства радиоактивного и химического поражения, заявил на Конференции РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T19:02

2023-06-20T19:02

2023-06-20T19:04

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ООН, 20 июн – РИА Новости. Возникла реальная угроза получения террористическими организациями возможности приобрести средства радиоактивного и химического поражения, заявил на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств-членов ООН замдиректора ФСБ Игорь Сироткин. "Сохраняет свою остроту проблема попадания к террористам оружия, тем более когда к этому оказываются причастны и государственные спонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира", - сказал Сироткин. По его словам, такой недальновидный подход приводит к неконтролируемому распространению средств поражения через "черный рынок" и их использованию в террористических целях. "Отмечаем возникновение реальной угрозы получения террористическими организациями возможности приобретения средств радиоактивного и химического поражения", - подчеркнул он. По его словам, в ФСБ уверены в необходимости принятия мировым сообществом согласованных мер по противодействию попыткам международных террористических организаций использовать последние научно-технические достижения в сфере спутниковой связи, геолокации, воздушных средств поражения, включая дроны.

https://ria.ru/20230617/siriya-1878936803.html

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