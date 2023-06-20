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ФСБ предупредила об угрозе получения террористами радиоактивного оружия - РИА Новости, 20.06.2023
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19:02 20.06.2023 (обновлено: 19:04 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/terrorizm-1879430605.html
ФСБ предупредила об угрозе получения террористами радиоактивного оружия
ФСБ предупредила об угрозе получения террористами радиоактивного оружия - РИА Новости, 20.06.2023
ФСБ предупредила об угрозе получения террористами радиоактивного оружия
Возникла реальная угроза получения террористическими организациями возможности приобрести средства радиоактивного и химического поражения, заявил на Конференции РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:02
2023-06-20T19:04
фсб
оон
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ООН, 20 июн – РИА Новости. Возникла реальная угроза получения террористическими организациями возможности приобрести средства радиоактивного и химического поражения, заявил на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств-членов ООН замдиректора ФСБ Игорь Сироткин. "Сохраняет свою остроту проблема попадания к террористам оружия, тем более когда к этому оказываются причастны и государственные спонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира", - сказал Сироткин. По его словам, такой недальновидный подход приводит к неконтролируемому распространению средств поражения через "черный рынок" и их использованию в террористических целях. "Отмечаем возникновение реальной угрозы получения террористическими организациями возможности приобретения средств радиоактивного и химического поражения", - подчеркнул он. По его словам, в ФСБ уверены в необходимости принятия мировым сообществом согласованных мер по противодействию попыткам международных террористических организаций использовать последние научно-технические достижения в сфере спутниковой связи, геолокации, воздушных средств поражения, включая дроны.
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фсб, оон
ФСБ, ООН
ФСБ предупредила об угрозе получения террористами радиоактивного оружия

ФСБ: возникла угроза получения террористами средств радиоактивного и химического поражения

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкДействия спецподразделений вооруженных сил Израиля
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
Перейти в медиабанк
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 июн – РИА Новости. Возникла реальная угроза получения террористическими организациями возможности приобрести средства радиоактивного и химического поражения, заявил на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств-членов ООН замдиректора ФСБ Игорь Сироткин.
«
"Сохраняет свою остроту проблема попадания к террористам оружия, тем более когда к этому оказываются причастны и государственные спонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира", - сказал Сироткин.
По его словам, такой недальновидный подход приводит к неконтролируемому распространению средств поражения через "черный рынок" и их использованию в террористических целях.
"Отмечаем возникновение реальной угрозы получения террористическими организациями возможности приобретения средств радиоактивного и химического поражения", - подчеркнул он.
По его словам, в ФСБ уверены в необходимости принятия мировым сообществом согласованных мер по противодействию попыткам международных террористических организаций использовать последние научно-технические достижения в сфере спутниковой связи, геолокации, воздушных средств поражения, включая дроны.
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