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ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины
ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины - РИА Новости, 20.06.2023
ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины
Замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН обратил внимание на проблему вербовки членов международных... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:43
2023-06-20T18:43
2023-06-20T18:43
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
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оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 20 июн – РИА Новости. Замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН обратил внимание на проблему вербовки членов международных террористических организаций для доставки их на Украину и последующей инфильтрации в РФ. "Отдельного внимания заслуживает и тема вербовки членов международных террористических организаций с целью их организованной доставки на Украину, а также последующей инфильтрации в Россию для совершения терактов, аналогичных осуществленным при государственной поддержке Украины актам терроризма в отношении российских общественных деятелей", - сказал Сироткин.
https://ria.ru/20221117/vsu-1832234162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины
ФСБ: террористов вербуют для доставки на Украину и последующей инфильтрации в Россию