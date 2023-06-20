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ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/terroristy-1879426708.html
ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины
ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины - РИА Новости, 20.06.2023
ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины
Замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН обратил внимание на проблему вербовки членов международных... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:43
2023-06-20T18:43
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 20 июн – РИА Новости. Замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН обратил внимание на проблему вербовки членов международных террористических организаций для доставки их на Украину и последующей инфильтрации в РФ. "Отдельного внимания заслуживает и тема вербовки членов международных террористических организаций с целью их организованной доставки на Украину, а также последующей инфильтрации в Россию для совершения терактов, аналогичных осуществленным при государственной поддержке Украины актам терроризма в отношении российских общественных деятелей", - сказал Сироткин.
https://ria.ru/20221117/vsu-1832234162.html
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безопасность, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины

ФСБ: террористов вербуют для доставки на Украину и последующей инфильтрации в Россию

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ООН, 20 июн – РИА Новости. Замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН обратил внимание на проблему вербовки членов международных террористических организаций для доставки их на Украину и последующей инфильтрации в РФ.
"Отдельного внимания заслуживает и тема вербовки членов международных террористических организаций с целью их организованной доставки на Украину, а также последующей инфильтрации в Россию для совершения терактов, аналогичных осуществленным при государственной поддержке Украины актам терроризма в отношении российских общественных деятелей", - сказал Сироткин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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