https://ria.ru/20230620/terroristy-1879426708.html

ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины

ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины - РИА Новости, 20.06.2023

ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины

Замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН обратил внимание на проблему вербовки членов международных... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:43

2023-06-20T18:43

2023-06-20T18:43

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

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ситуация в днр и лнр

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ООН, 20 июн – РИА Новости. Замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН обратил внимание на проблему вербовки членов международных террористических организаций для доставки их на Украину и последующей инфильтрации в РФ. "Отдельного внимания заслуживает и тема вербовки членов международных террористических организаций с целью их организованной доставки на Украину, а также последующей инфильтрации в Россию для совершения терактов, аналогичных осуществленным при государственной поддержке Украины актам терроризма в отношении российских общественных деятелей", - сказал Сироткин.

https://ria.ru/20221117/vsu-1832234162.html

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Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, ситуация в днр и лнр