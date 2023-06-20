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Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России

Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России - РИА Новости, 20.06.2023

Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России

В Москве судья Таганского судебного участка оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление 32 каналов с фейками о действиях российский армии в зоне спецоперации,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:05

2023-06-20T12:05

2023-06-20T13:19

telegram

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве судья Таганского судебного участка оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление 32 каналов с фейками о действиях российский армии в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — огласил решение мировой Тимур Вахрамеев.Он также указал, что представители Telegram на заседания "в принципе не ходят, но штрафы оплачивали". Роскомнадзор по требованию прокуратуры неоднократно отправлял мессенджеру требования удалить 32 канала, в том числе ресурсы СМИ-иноагентов. С начала 2021 года Telegram 17 раз выносились аналогичные штрафы на общую сумму в 50,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230517/zaderzhanie-1872396751.html

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telegram, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, вооруженные силы украины