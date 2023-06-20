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Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России
Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России - РИА Новости, 20.06.2023
Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России
В Москве судья Таганского судебного участка оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление 32 каналов с фейками о действиях российский армии в зоне спецоперации,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:05
2023-06-20T12:05
2023-06-20T13:19
telegram
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве судья Таганского судебного участка оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление 32 каналов с фейками о действиях российский армии в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — огласил решение мировой Тимур Вахрамеев.Он также указал, что представители Telegram на заседания "в принципе не ходят, но штрафы оплачивали". Роскомнадзор по требованию прокуратуры неоднократно отправлял мессенджеру требования удалить 32 канала, в том числе ресурсы СМИ-иноагентов. С начала 2021 года Telegram 17 раз выносились аналогичные штрафы на общую сумму в 50,5 миллионов рублей.
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telegram, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, вооруженные силы украины
Telegram, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Вооруженные силы Украины
Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России
Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление каналов с фейками о ВС России