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Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России - РИА Новости, 20.06.2023
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12:05 20.06.2023 (обновлено: 13:19 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/telegram-1879310768.html
Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России
Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России - РИА Новости, 20.06.2023
Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России
В Москве судья Таганского судебного участка оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление 32 каналов с фейками о действиях российский армии в зоне спецоперации,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:05
2023-06-20T13:19
telegram
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве судья Таганского судебного участка оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление 32 каналов с фейками о действиях российский армии в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — огласил решение мировой Тимур Вахрамеев.Он также указал, что представители Telegram на заседания "в принципе не ходят, но штрафы оплачивали". Роскомнадзор по требованию прокуратуры неоднократно отправлял мессенджеру требования удалить 32 канала, в том числе ресурсы СМИ-иноагентов. С начала 2021 года Telegram 17 раз выносились аналогичные штрафы на общую сумму в 50,5 миллионов рублей.
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telegram, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, вооруженные силы украины
Telegram, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Вооруженные силы Украины
Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о ВС России

Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление каналов с фейками о ВС России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве судья Таганского судебного участка оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление 32 каналов с фейками о действиях российский армии в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — огласил решение мировой Тимур Вахрамеев.
Он также указал, что представители Telegram на заседания "в принципе не ходят, но штрафы оплачивали".
Роскомнадзор по требованию прокуратуры неоднократно отправлял мессенджеру требования удалить 32 канала, в том числе ресурсы СМИ-иноагентов.
С начала 2021 года Telegram 17 раз выносились аналогичные штрафы на общую сумму в 50,5 миллионов рублей.
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TelegramРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииВооруженные силы Украины
 
 
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