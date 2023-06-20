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Разведчики сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 20.06.2023 (обновлено: 09:34 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/tekhnika-1879262372.html
Разведчики сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ
Разведчики сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Разведчики сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ
Российские разведчики осмотрели и сняли на видео в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении уничтоженную украинскую бронетехнику производства... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T03:16
2023-06-20T09:34
специальная военная операция на украине
авдеевка
нато
в мире
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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Российские разведчики осмотрели и сняли на видео в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер группировки "Юг" с позывным Хохол, кадры есть в распоряжении агентства."Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на Авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом", — рассказал разведчик.На видео запечатлены несколько подбитых бронетранспортеров производства стран Североатлантического альянса."Все эти бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа", — добавил военный.Территория, на которой находится подбитая техника, постоянно подвергается огневым налетам обеих сторон. Находиться там крайне опасно, так как в небе барражируют вражеские разведывательные дроны и если они фиксируют появление рядом с техникой российских военных, оперативно направляют туда огонь артиллерии.
https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878506892.html
https://ria.ru/20230620/su-25-1879262259.html
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Уничтоженная украинская бронетехника производства стран НАТО на Авдеевском направлении
Российская разведгруппа сняла в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. Офицер группировки ВС РФ "Юг" сообщил РИА Новости, что разведгруппа осмотрела несколько бронетранспортеров и американскую БМП M2 Bradley.
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авдеевка, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, НАТО, В мире
Разведчики сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ

Российские разведчики засняли на видео уничтоженную на Авдеевском направлении технику ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Российские разведчики осмотрели и сняли на видео в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер группировки "Юг" с позывным Хохол, кадры есть в распоряжении агентства.
"Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на Авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом", — рассказал разведчик.
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На видео запечатлены несколько подбитых бронетранспортеров производства стран Североатлантического альянса.
"Все эти бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа", — добавил военный.
Территория, на которой находится подбитая техника, постоянно подвергается огневым налетам обеих сторон. Находиться там крайне опасно, так как в небе барражируют вражеские разведывательные дроны и если они фиксируют появление рядом с техникой российских военных, оперативно направляют туда огонь артиллерии.
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