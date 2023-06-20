https://ria.ru/20230620/tekhnika-1879262372.html
Разведчики сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ
Разведчики сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Разведчики сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ
Российские разведчики осмотрели и сняли на видео в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении уничтоженную украинскую бронетехнику производства... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T03:16
2023-06-20T03:16
2023-06-20T09:34
специальная военная операция на украине
авдеевка
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879274238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdaf818a369b0e84edb20480d05c5889.jpg
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Российские разведчики осмотрели и сняли на видео в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер группировки "Юг" с позывным Хохол, кадры есть в распоряжении агентства."Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на Авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом", — рассказал разведчик.На видео запечатлены несколько подбитых бронетранспортеров производства стран Североатлантического альянса."Все эти бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа", — добавил военный.Территория, на которой находится подбитая техника, постоянно подвергается огневым налетам обеих сторон. Находиться там крайне опасно, так как в небе барражируют вражеские разведывательные дроны и если они фиксируют появление рядом с техникой российских военных, оперативно направляют туда огонь артиллерии.
https://ria.ru/20230616/spetsoperatsiya-1878506892.html
https://ria.ru/20230620/su-25-1879262259.html
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879274238_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_b6a9ca80f39f621abbef1c760cceb941.jpg
Уничтоженная украинская бронетехника производства стран НАТО на Авдеевском направлении
Российская разведгруппа сняла в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. Офицер группировки ВС РФ "Юг" сообщил РИА Новости, что разведгруппа осмотрела несколько бронетранспортеров и американскую БМП M2 Bradley.
2023-06-20T03:16
true
PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, НАТО, В мире
Разведчики сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ
Российские разведчики засняли на видео уничтоженную на Авдеевском направлении технику ВСУ
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Российские разведчики осмотрели и сняли на видео в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер группировки "Юг" с позывным Хохол, кадры есть в распоряжении агентства.
"Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на Авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом", — рассказал разведчик.
Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении
На видео запечатлены несколько подбитых бронетранспортеров производства стран Североатлантического альянса.
"Все эти бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа", — добавил военный.
Территория, на которой находится подбитая техника, постоянно подвергается огневым налетам обеих сторон. Находиться там крайне опасно, так как в небе барражируют вражеские разведывательные дроны и если они фиксируют появление рядом с техникой российских военных, оперативно направляют туда огонь артиллерии.
Минобороны показало кадры с Су-25, выполнившим уже 230 ударов по ВСУ