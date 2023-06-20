https://ria.ru/20230620/tank-1879267832.html

Российские танкисты успешно провели бой против трех украинских танков

Российские танкисты успешно провели бой против трех украинских танков - РИА Новости, 20.06.2023

Российские танкисты успешно провели бой против трех украинских танков

Танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Жених успешно противостоял трем украинских танкам во время... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T06:13

2023-06-20T06:13

2023-06-20T10:37

специальная военная операция на украине

центральный военный округ

безопасность

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ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Жених успешно противостоял трем украинских танкам во время штурма опорного пункта противника на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили РИА Новости в Минобороны.Ранее в ведомстве рассказали, что танкисты ЦВО регулярно наносят поражение технике и живой силе украинской армии, ведут поражение командных и опорных пунктов, выполняют прикрытие действий штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении. "Танк под командованием старшего лейтенанта неоднократно принимал участие в разгроме опорных пунктов, выполняя обходной маневр. В одном из боев его экипаж одновременно противостоял трем танкам противника, в нем Жених был ранен, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя националистов. За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества", — сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве.Как рассказал сам Жених на видео, предоставленном Минобороны, его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу."Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники. Сразу понимали, зачем и как — не зря нас учили. Сюда, когда приехали, мы видели, кого именно защищали — бабушек, детей. Поэтому никакого страха не было. Мы постоянно идем вперед — этим и отличается подразделение. У нас сложные задачи. В штурмовой отряд я не сразу попал, сперва обстановку посмотрел, вник. Сразу же меня в бой не отправили", — вспомнил старший лейтенант начало боевого пути.По его словам, на счету у экипажа уже немало успешно взятых опорных пунктов, а на счету его танкового взвода — пять уничтоженных украинских танков. Жених рассказал, что его танк неоднократно выходил во фланг противника во время штурмов, тем самым обеспечивая успех российским подразделениям. Во время боя с тремя украинскими танками его экипаж действовал так же, но встретил ожесточенное сопротивление. Танк под командованием офицера ЦВО уничтожил одну украинскую машину, а две отступили."Всего на взводе пять уничтоженных машин числится. <…> Это было спустя месяц, мы опять продвигались, решили им в тыл зайти, и моего командира танка ранило. Он получил пулевое ранение. Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех были. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали", — рассказал об обстоятельствах того боя Жених. Он отметил, что при столкновении с танком противника главная задача — первым его обнаружить. "В любой танк, если попасть, — сто процентов контузия у них идет, потом второй, третий (снаряд. — Прим. ред.), пока он не загорится. Самое главное — обнаружить первому (противника. — Прим. ред.). Для этого у нас все есть — тепловизоры есть, управляемые ракеты есть", — отметил танкист.

https://ria.ru/20230620/tankisty-1879266023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный военный округ, безопасность