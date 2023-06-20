https://ria.ru/20230620/tank-1879267832.html
Российские танкисты успешно провели бой против трех украинских танков
Российские танкисты успешно провели бой против трех украинских танков - РИА Новости, 20.06.2023
Российские танкисты успешно провели бой против трех украинских танков
Танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Жених успешно противостоял трем украинских танкам во время... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T06:13
2023-06-20T06:13
2023-06-20T10:37
специальная военная операция на украине
центральный военный округ
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Жених успешно противостоял трем украинских танкам во время штурма опорного пункта противника на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили РИА Новости в Минобороны.Ранее в ведомстве рассказали, что танкисты ЦВО регулярно наносят поражение технике и живой силе украинской армии, ведут поражение командных и опорных пунктов, выполняют прикрытие действий штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении. "Танк под командованием старшего лейтенанта неоднократно принимал участие в разгроме опорных пунктов, выполняя обходной маневр. В одном из боев его экипаж одновременно противостоял трем танкам противника, в нем Жених был ранен, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя националистов. За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества", — сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве.Как рассказал сам Жених на видео, предоставленном Минобороны, его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу."Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники. Сразу понимали, зачем и как — не зря нас учили. Сюда, когда приехали, мы видели, кого именно защищали — бабушек, детей. Поэтому никакого страха не было. Мы постоянно идем вперед — этим и отличается подразделение. У нас сложные задачи. В штурмовой отряд я не сразу попал, сперва обстановку посмотрел, вник. Сразу же меня в бой не отправили", — вспомнил старший лейтенант начало боевого пути.По его словам, на счету у экипажа уже немало успешно взятых опорных пунктов, а на счету его танкового взвода — пять уничтоженных украинских танков. Жених рассказал, что его танк неоднократно выходил во фланг противника во время штурмов, тем самым обеспечивая успех российским подразделениям. Во время боя с тремя украинскими танками его экипаж действовал так же, но встретил ожесточенное сопротивление. Танк под командованием офицера ЦВО уничтожил одну украинскую машину, а две отступили."Всего на взводе пять уничтоженных машин числится. <…> Это было спустя месяц, мы опять продвигались, решили им в тыл зайти, и моего командира танка ранило. Он получил пулевое ранение. Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех были. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали", — рассказал об обстоятельствах того боя Жених. Он отметил, что при столкновении с танком противника главная задача — первым его обнаружить. "В любой танк, если попасть, — сто процентов контузия у них идет, потом второй, третий (снаряд. — Прим. ред.), пока он не загорится. Самое главное — обнаружить первому (противника. — Прим. ред.). Для этого у нас все есть — тепловизоры есть, управляемые ракеты есть", — отметил танкист.
https://ria.ru/20230620/tankisty-1879266023.html
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центральный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Центральный военный округ, Безопасность
Российские танкисты успешно провели бой против трех украинских танков
Российский танк провел бой против трех танков ВСУ во время штурма опорного пункта
ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Жених успешно противостоял трем украинских танкам во время штурма опорного пункта противника на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили РИА Новости в Минобороны.
Ранее в ведомстве рассказали, что танкисты ЦВО регулярно наносят поражение технике и живой силе украинской армии, ведут поражение командных и опорных пунктов, выполняют прикрытие действий штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении.
"Танк под командованием старшего лейтенанта неоднократно принимал участие в разгроме опорных пунктов, выполняя обходной маневр. В одном из боев его экипаж одновременно противостоял трем танкам противника, в нем Жених был ранен, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя националистов. За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества", — сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве.
Как рассказал сам Жених на видео, предоставленном Минобороны, его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу.
"Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники. Сразу понимали, зачем и как — не зря нас учили. Сюда, когда приехали, мы видели, кого именно защищали — бабушек, детей. Поэтому никакого страха не было. Мы постоянно идем вперед — этим и отличается подразделение. У нас сложные задачи. В штурмовой отряд я не сразу попал, сперва обстановку посмотрел, вник. Сразу же меня в бой не отправили", — вспомнил старший лейтенант начало боевого пути.
По его словам, на счету у экипажа уже немало успешно взятых опорных пунктов, а на счету его танкового взвода — пять уничтоженных украинских танков. Жених рассказал, что его танк неоднократно выходил во фланг противника во время штурмов, тем самым обеспечивая успех российским подразделениям. Во время боя с тремя украинскими танками его экипаж действовал так же, но встретил ожесточенное сопротивление. Танк под командованием офицера ЦВО уничтожил одну украинскую машину, а две отступили.
"Всего на взводе пять уничтоженных машин числится. <…> Это было спустя месяц, мы опять продвигались, решили им в тыл зайти, и моего командира танка ранило. Он получил пулевое ранение. Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех были. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали", — рассказал об обстоятельствах того боя Жених.
Он отметил, что при столкновении с танком противника главная задача — первым его обнаружить. "В любой танк, если попасть, — сто процентов контузия у них идет, потом второй, третий (снаряд. — Прим. ред.), пока он не загорится. Самое главное — обнаружить первому (противника. — Прим. ред.). Для этого у нас все есть — тепловизоры есть, управляемые ракеты есть", — отметил танкист.
Танкисты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ