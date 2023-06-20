https://ria.ru/20230620/suverenitet-1879308879.html

Лукашенко заявил об утрате Европой суверенитета

Лукашенко заявил об утрате Европой суверенитета - РИА Новости, 20.06.2023

Лукашенко заявил об утрате Европой суверенитета

США уже давно лишили Европу суверенитета, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во вторник с министрами иностранных дел государств - членов РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:00

2023-06-20T12:00

2023-06-20T12:00

в мире

александр лукашенко

белоруссия

европа

сша

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. США уже давно лишили Европу суверенитета, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече во вторник с министрами иностранных дел государств - членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они, европейцы, упрекают вас, и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в три-пять раз дороже? Это что такое?" - цитирует Александра Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. "Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле, и они еще упрекают кого-то в потере суверенитета! Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва… Неизвестно, чем закончится", - добавил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул необходимость укреплять взаимодействие в интеграционных структурах на постсоветском пространстве, в том числе в ОДКБ. "Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время. И дело здесь не в том, что основной стержень нашей организации - Россия - в сложной ситуации… Россия - это часть, это элемент всего того, что происходит мире", - отметил президент Белоруссии. По его словам, есть проблемы глобального значения и в регионе Африки, и между Китаем и Тайванем, и между США и Европой. "В этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое, хотя бы сохранить", - подчеркнул Лукашенко. При этом он напомнил, что ОДКБ - не агрессивный и не наступательный военно-политический блок, а организация исключительно оборонительного характера с созидательной и объединительной повесткой. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230614/lukashenko-1877999589.html

https://ria.ru/20230613/zapad-1877687838.html

белоруссия

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, европа, сша