https://ria.ru/20230620/suda-1879428190.html

В России построят 525 судов для внутренней эксплуатации до 2035 года

В России построят 525 судов для внутренней эксплуатации до 2035 года - РИА Новости, 20.06.2023

В России построят 525 судов для внутренней эксплуатации до 2035 года

Российские верфи до 2035 года построят и передадут эксплуатантам для внутреннего судоходства 525 судов как речных, так и класса "река-море", сообщил... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:54

2023-06-20T18:54

2023-06-20T18:54

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815832968_0:133:3075:1863_1920x0_80_0_0_783241a7e8177d7cc58041aa3678b406.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские верфи до 2035 года построят и передадут эксплуатантам для внутреннего судоходства 525 судов как речных, так и класса "река-море", сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, с 2016 года отечественные предприятия построили более 400 судов, включая 54 служебно-вспомогательных, 83 дноуглубительных, 209 грузовых и 66 пассажирских и грузопассажирских судов. "По всем обозначенным типам сформированы планы строительства до 2035 года. Они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса "река-море", что отвечает перспективной потребности на сегодняшний день Минтранса", - отметил Мантуров во время совещания о развитии речного судоходства с участием президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что 175 обозначенных судов - пассажирские. Мантуров также подчеркнул, что почти половина из них будет построена до 2027 года по программе льготного лизинга с использованием средств ФНБ.

https://ria.ru/20230601/tatarstan-1875504050.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)