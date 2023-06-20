https://ria.ru/20230620/suda-1879428190.html
В России построят 525 судов для внутренней эксплуатации до 2035 года
В России построят 525 судов для внутренней эксплуатации до 2035 года - РИА Новости, 20.06.2023
В России построят 525 судов для внутренней эксплуатации до 2035 года
Российские верфи до 2035 года построят и передадут эксплуатантам для внутреннего судоходства 525 судов как речных, так и класса "река-море", сообщил... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:54
2023-06-20T18:54
2023-06-20T18:54
экономика
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские верфи до 2035 года построят и передадут эксплуатантам для внутреннего судоходства 525 судов как речных, так и класса "река-море", сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, с 2016 года отечественные предприятия построили более 400 судов, включая 54 служебно-вспомогательных, 83 дноуглубительных, 209 грузовых и 66 пассажирских и грузопассажирских судов. "По всем обозначенным типам сформированы планы строительства до 2035 года. Они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса "река-море", что отвечает перспективной потребности на сегодняшний день Минтранса", - отметил Мантуров во время совещания о развитии речного судоходства с участием президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что 175 обозначенных судов - пассажирские. Мантуров также подчеркнул, что почти половина из них будет построена до 2027 года по программе льготного лизинга с использованием средств ФНБ.
https://ria.ru/20230601/tatarstan-1875504050.html
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экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России построят 525 судов для внутренней эксплуатации до 2035 года
Мантуров сообщил, что в России построят 525 судов для внутренней эксплуатации до 2035 года
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские верфи до 2035 года построят и передадут эксплуатантам для внутреннего судоходства 525 судов как речных, так и класса "река-море", сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По его словам, с 2016 года отечественные предприятия построили более 400 судов, включая 54 служебно-вспомогательных, 83 дноуглубительных, 209 грузовых и 66 пассажирских и грузопассажирских судов.
«
"По всем обозначенным типам сформированы планы строительства до 2035 года. Они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса "река-море", что отвечает перспективной потребности на сегодняшний день Минтранса", - отметил Мантуров во время совещания о развитии речного судоходства с участием президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что 175 обозначенных судов - пассажирские.
Мантуров также подчеркнул, что почти половина из них будет построена до 2027 года по программе льготного лизинга с использованием средств ФНБ.
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