https://ria.ru/20230620/su-34-1879263026.html

Источник: самолеты Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

Источник: самолеты Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ - РИА Новости, 20.06.2023

Источник: самолеты Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне специальной военной операции защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника, в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T03:38

2023-06-20T03:38

2023-06-20T03:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

су-34

су-25

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне специальной военной операции защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника, в том числе защиту от комплексов РЭБ иностранного производства, сообщил РИА Новости информированный источник. "Су-34 работают также в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям ВСУ. Поэтому они являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства", - сказал собеседник агентства.Он не уточнил, о каких мерах идет речь, однако отметил, что "они эффективно противодействуют РЭБ противника". Как сообщали ранее в Минобороны, бомбардировщики Су-34 применяются в СВО для ударов по военным объектам противника, в том числе с использованием управляемых авиабомб. Так, в мае стало известно, что Су-34 разбомбил пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

https://ria.ru/20230508/naemniki-1870407486.html

россия

украина

харьковская область

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россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, су-34, су-25