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Источник: самолеты Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:38 20.06.2023 (обновлено: 03:50 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/su-34-1879263026.html
Источник: самолеты Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
Источник: самолеты Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ - РИА Новости, 20.06.2023
Источник: самолеты Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне специальной военной операции защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника, в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T03:38
2023-06-20T03:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
су-34
су-25
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне специальной военной операции защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника, в том числе защиту от комплексов РЭБ иностранного производства, сообщил РИА Новости информированный источник. &quot;Су-34 работают также в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям ВСУ. Поэтому они являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства&quot;, - сказал собеседник агентства.Он не уточнил, о каких мерах идет речь, однако отметил, что "они эффективно противодействуют РЭБ противника". Как сообщали ранее в Минобороны, бомбардировщики Су-34 применяются в СВО для ударов по военным объектам противника, в том числе с использованием управляемых авиабомб. Так, в мае стало известно, что Су-34 разбомбил пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.
https://ria.ru/20230508/naemniki-1870407486.html
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россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, су-34, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Су-34, Су-25
Источник: самолеты Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

Фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне специальной военной операции защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника, в том числе защиту от комплексов РЭБ иностранного производства, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Су-34 работают также в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям ВСУ. Поэтому они являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, о каких мерах идет речь, однако отметил, что "они эффективно противодействуют РЭБ противника".
Как сообщали ранее в Минобороны, бомбардировщики Су-34 применяются в СВО для ударов по военным объектам противника, в том числе с использованием управляемых авиабомб. Так, в мае стало известно, что Су-34 разбомбил пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСу-34Су-25
 
 
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