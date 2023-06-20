https://ria.ru/20230620/ssora-1879345805.html

В Пермском крае две соседки поссорились и сожгли друг другу дома

В Пермском крае две соседки поссорились и сожгли друг другу дома - РИА Новости, 20.06.2023

В Пермском крае две соседки поссорились и сожгли друг другу дома

Две жительницы Пермского края поссорились во время застолья и в отместку подожгли друг другу дома, оба строения сгорели полностью, сообщили в региональном... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:48

2023-06-20T13:48

2023-06-20T13:48

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Две жительницы Пермского края поссорились во время застолья и в отместку подожгли друг другу дома, оба строения сгорели полностью, сообщили в региональном ГУМВД. По данным ведомства, в селе Аспа Уинского района две соседки поссорились во время застолья, которое сопровождалось распитием алкоголя. Они не ограничились словестной перепалкой: одна сельчанка немного побила другую. Пострадавшая обиделась, взяла бензин и подожгла баню "подруги". Та решила отомстить и подпалила одноэтажный дом обидчицы. Последняя не осталась в долгу и облила бензином дом соседки. В результате пожаров оба дома были уничтожены. "Следствием в отношении обеих женщин возбуждены дела за умышленное уничтожение имущества", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230531/prigovor-1875367650.html

пермский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермский край