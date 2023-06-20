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В Пермском крае две соседки поссорились и сожгли друг другу дома - РИА Новости, 20.06.2023
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13:48 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/ssora-1879345805.html
В Пермском крае две соседки поссорились и сожгли друг другу дома
В Пермском крае две соседки поссорились и сожгли друг другу дома - РИА Новости, 20.06.2023
В Пермском крае две соседки поссорились и сожгли друг другу дома
Две жительницы Пермского края поссорились во время застолья и в отместку подожгли друг другу дома, оба строения сгорели полностью, сообщили в региональном... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:48
2023-06-20T13:48
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Две жительницы Пермского края поссорились во время застолья и в отместку подожгли друг другу дома, оба строения сгорели полностью, сообщили в региональном ГУМВД. По данным ведомства, в селе Аспа Уинского района две соседки поссорились во время застолья, которое сопровождалось распитием алкоголя. Они не ограничились словестной перепалкой: одна сельчанка немного побила другую. Пострадавшая обиделась, взяла бензин и подожгла баню "подруги". Та решила отомстить и подпалила одноэтажный дом обидчицы. Последняя не осталась в долгу и облила бензином дом соседки. В результате пожаров оба дома были уничтожены. "Следствием в отношении обеих женщин возбуждены дела за умышленное уничтожение имущества", — говорится в сообщении.
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае две соседки поссорились и сожгли друг другу дома

В Пермском крае две соседки поссорились во время застолья и сожгли друг другу дома

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Две жительницы Пермского края поссорились во время застолья и в отместку подожгли друг другу дома, оба строения сгорели полностью, сообщили в региональном ГУМВД.
По данным ведомства, в селе Аспа Уинского района две соседки поссорились во время застолья, которое сопровождалось распитием алкоголя. Они не ограничились словестной перепалкой: одна сельчанка немного побила другую. Пострадавшая обиделась, взяла бензин и подожгла баню "подруги". Та решила отомстить и подпалила одноэтажный дом обидчицы. Последняя не осталась в долгу и облила бензином дом соседки. В результате пожаров оба дома были уничтожены.
"Следствием в отношении обеих женщин возбуждены дела за умышленное уничтожение имущества", — говорится в сообщении.
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