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Из Марий Эл в зону СВО отправили гуманитарный груз - РИА Новости, 20.06.2023
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Надежные люди
 
16:35 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879388794.html
Из Марий Эл в зону СВО отправили гуманитарный груз
Из Марий Эл в зону СВО отправили гуманитарный груз - РИА Новости, 20.06.2023
Из Марий Эл в зону СВО отправили гуманитарный груз
Партию гуманитарного груза, включающую автомобиль для медслужбы и квадрокоптеры, отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:35
2023-06-20T16:35
надежные люди
юрий зайцев (политик)
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Партию гуманитарного груза, включающую автомобиль для медслужбы и квадрокоптеры, отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы региона. "Для мобилизованных жителей республики собрано около 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе сложная техника и автотранспортные запчасти, автомобиль УАЗ, квадрокоптеры, тепловизоры, принтеры для печати карт. Кроме того, бойцам направлены хозяйственные товары: генераторы и бензопилы, изоляционные материалы, бытовые принадлежности, средства личной гигиены", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди подарков из тыла – "автомобиль УАЗ с медицинским оборудованием для медицинской службы, обслуживающей около 650 мобилизованных из Марий Эл". Как отметил заместитель председателя правительства республики Степан Воронцов, формирование конвоев с гуманитарной помощью ведется на постоянной основе по поручению главы Марий Эл. "Юрий Зайцев находится на связи с командирами подразделений, руководителем филиала Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", встречается с военнослужащими, которые приезжают в отпуск, чтобы лично узнать, что необходимо нашим бойцам в бою и быту. Исходя из этого, формируем грузы и следим, чтобы гуманитарная помощь была доставлена адресно и в срок", - приводятся в сообщении слова Воронцова.
https://ria.ru/20230620/kvadrotsikly-1879268625.html
https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879171303.html
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юрий зайцев (политик), республика марий эл
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), Республика Марий Эл
Из Марий Эл в зону СВО отправили гуманитарный груз

Из Марий Эл в зону СВО отправили "УАЗ" для медиков и другой гуманитарный груз

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Партию гуманитарного груза, включающую автомобиль для медслужбы и квадрокоптеры, отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы региона.
"Для мобилизованных жителей республики собрано около 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе сложная техника и автотранспортные запчасти, автомобиль УАЗ, квадрокоптеры, тепловизоры, принтеры для печати карт. Кроме того, бойцам направлены хозяйственные товары: генераторы и бензопилы, изоляционные материалы, бытовые принадлежности, средства личной гигиены", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди подарков из тыла – "автомобиль УАЗ с медицинским оборудованием для медицинской службы, обслуживающей около 650 мобилизованных из Марий Эл".
Как отметил заместитель председателя правительства республики Степан Воронцов, формирование конвоев с гуманитарной помощью ведется на постоянной основе по поручению главы Марий Эл. "Юрий Зайцев находится на связи с командирами подразделений, руководителем филиала Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", встречается с военнослужащими, которые приезжают в отпуск, чтобы лично узнать, что необходимо нашим бойцам в бою и быту. Исходя из этого, формируем грузы и следим, чтобы гуманитарная помощь была доставлена адресно и в срок", - приводятся в сообщении слова Воронцова.
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