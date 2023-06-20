https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879388794.html

Из Марий Эл в зону СВО отправили гуманитарный груз

Из Марий Эл в зону СВО отправили гуманитарный груз - РИА Новости, 20.06.2023

Из Марий Эл в зону СВО отправили гуманитарный груз

Партию гуманитарного груза, включающую автомобиль для медслужбы и квадрокоптеры, отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:35

2023-06-20T16:35

2023-06-20T16:35

надежные люди

юрий зайцев (политик)

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Партию гуманитарного груза, включающую автомобиль для медслужбы и квадрокоптеры, отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы региона. "Для мобилизованных жителей республики собрано около 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе сложная техника и автотранспортные запчасти, автомобиль УАЗ, квадрокоптеры, тепловизоры, принтеры для печати карт. Кроме того, бойцам направлены хозяйственные товары: генераторы и бензопилы, изоляционные материалы, бытовые принадлежности, средства личной гигиены", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди подарков из тыла – "автомобиль УАЗ с медицинским оборудованием для медицинской службы, обслуживающей около 650 мобилизованных из Марий Эл". Как отметил заместитель председателя правительства республики Степан Воронцов, формирование конвоев с гуманитарной помощью ведется на постоянной основе по поручению главы Марий Эл. "Юрий Зайцев находится на связи с командирами подразделений, руководителем филиала Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", встречается с военнослужащими, которые приезжают в отпуск, чтобы лично узнать, что необходимо нашим бойцам в бою и быту. Исходя из этого, формируем грузы и следим, чтобы гуманитарная помощь была доставлена адресно и в срок", - приводятся в сообщении слова Воронцова.

https://ria.ru/20230620/kvadrotsikly-1879268625.html

https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879171303.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юрий зайцев (политик), республика марий эл