Из Марий Эл в зону СВО отправили гуманитарный груз
Из Марий Эл в зону СВО отправили "УАЗ" для медиков и другой гуманитарный груз
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Партию гуманитарного груза, включающую автомобиль для медслужбы и квадрокоптеры, отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы региона.
"Для мобилизованных жителей республики собрано около 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе сложная техника и автотранспортные запчасти, автомобиль УАЗ, квадрокоптеры, тепловизоры, принтеры для печати карт. Кроме того, бойцам направлены хозяйственные товары: генераторы и бензопилы, изоляционные материалы, бытовые принадлежности, средства личной гигиены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди подарков из тыла – "автомобиль УАЗ с медицинским оборудованием для медицинской службы, обслуживающей около 650 мобилизованных из Марий Эл".
Как отметил заместитель председателя правительства республики Степан Воронцов, формирование конвоев с гуманитарной помощью ведется на постоянной основе по поручению главы Марий Эл. "Юрий Зайцев находится на связи с командирами подразделений, руководителем филиала Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", встречается с военнослужащими, которые приезжают в отпуск, чтобы лично узнать, что необходимо нашим бойцам в бою и быту. Исходя из этого, формируем грузы и следим, чтобы гуманитарная помощь была доставлена адресно и в срок", - приводятся в сообщении слова Воронцова.