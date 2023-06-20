https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879355343.html
ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.06.2023
ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:30
2023-06-20T14:30
2023-06-20T14:30
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77ea55ed62bce4149585ba4c74d0ee4f.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354758.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950466_0:89:2613:2048_1920x0_80_0_0_5a3decea3682d58c7b2ec5596b7161d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 человек и систему М777