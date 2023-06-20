https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879355343.html

ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении

ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.06.2023

ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:30

2023-06-20T14:30

2023-06-20T14:30

специальная военная операция на украине

россия

сша

безопасность

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354758.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, безопасность