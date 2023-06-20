Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879355343.html
ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.06.2023
ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:30
2023-06-20T14:30
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77ea55ed62bce4149585ba4c74d0ee4f.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879354758.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950466_0:89:2613:2048_1920x0_80_0_0_5a3decea3682d58c7b2ec5596b7161d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
ВСУ потеряли до 25 человек на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 человек и систему М777

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 25 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
Вчера, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала