Рейтинг@Mail.ru
Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879284785.html
Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт ВСУ
Артиллеристы южной группировки войск РФ из гаубицы Д-30 уничтожили укрепленный пункт ВСУ, который украинские военные сделали из жилого дома в частном секторе в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:05
2023-06-20T10:05
специальная военная операция на украине
ссср
донбасс
киев
апты алаудинов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837974073_0:106:2872:1722_1920x0_80_0_0_97e797cb7e2ddc447d8c0e7a4734a595.jpg
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Артиллеристы южной группировки войск РФ из гаубицы Д-30 уничтожили укрепленный пункт ВСУ, который украинские военные сделали из жилого дома в частном секторе в селе Белогоровка в ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости. "По разному бывает, иногда два снаряда в день, иногда можем и двадцать выпустит. Все зависит от задачи и от того как они (украинские силы - ред.) совершают наступательные действия… Может быть, работали по укрепрайону, может быть, блиндаж какой. Может быть, просто работали по плановым целям", - рассказал журналистам командир артиллерийского расчета корреспондентам. Д-30 - советская буксируемая 122-милиметровая гаубица, принятая на вооружение ВС СССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на кременском направлении в Донбассе, отодвинув украинские войска на 1,5 километра. По словам Алаудинова, на данном направлении Киев несет большие потери. Бои за Белогоровку продолжаются.
https://ria.ru/20230620/grad-1879277500.html
https://ria.ru/20230619/sklad-1879110059.html
ссср
донбасс
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837974073_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_34eccc539d0b9adf45127f66ed1b47f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, донбасс, киев, апты алаудинов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, СССР, Донбасс, Киев, Апты Алаудинов, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт украинских войск в Белогоровке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Артиллеристы южной группировки войск РФ из гаубицы Д-30 уничтожили укрепленный пункт ВСУ, который украинские военные сделали из жилого дома в частном секторе в селе Белогоровка в ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости.
"По разному бывает, иногда два снаряда в день, иногда можем и двадцать выпустит. Все зависит от задачи и от того как они (украинские силы - ред.) совершают наступательные действия… Может быть, работали по укрепрайону, может быть, блиндаж какой. Может быть, просто работали по плановым целям", - рассказал журналистам командир артиллерийского расчета корреспондентам.
Д-30 - советская буксируемая 122-милиметровая гаубица, принятая на вооружение ВС СССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.
Уничтожение противника в районе Белогоровки расчетом РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Российский "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки
Вчера, 09:09
В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на кременском направлении в Донбассе, отодвинув украинские войска на 1,5 километра. По словам Алаудинова, на данном направлении Киев несет большие потери. Бои за Белогоровку продолжаются.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области
19 июня, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеСССРДонбассКиевАпты АлаудиновБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала