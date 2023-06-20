Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт украинских войск в Белогоровке
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ несет снаряд для миномета на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Артиллеристы южной группировки войск РФ из гаубицы Д-30 уничтожили укрепленный пункт ВСУ, который украинские военные сделали из жилого дома в частном секторе в селе Белогоровка в ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости.
"По разному бывает, иногда два снаряда в день, иногда можем и двадцать выпустит. Все зависит от задачи и от того как они (украинские силы - ред.) совершают наступательные действия… Может быть, работали по укрепрайону, может быть, блиндаж какой. Может быть, просто работали по плановым целям", - рассказал журналистам командир артиллерийского расчета корреспондентам.
Д-30 - советская буксируемая 122-милиметровая гаубица, принятая на вооружение ВС СССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.
В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на кременском направлении в Донбассе, отодвинув украинские войска на 1,5 километра. По словам Алаудинова, на данном направлении Киев несет большие потери. Бои за Белогоровку продолжаются.