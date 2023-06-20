https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879284785.html

Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

Российские артиллеристы уничтожили укрепленный пункт ВСУ

Артиллеристы южной группировки войск РФ из гаубицы Д-30 уничтожили укрепленный пункт ВСУ, который украинские военные сделали из жилого дома в частном секторе в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:05

2023-06-20T10:05

2023-06-20T10:05

специальная военная операция на украине

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апты алаудинов

безопасность

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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Артиллеристы южной группировки войск РФ из гаубицы Д-30 уничтожили укрепленный пункт ВСУ, который украинские военные сделали из жилого дома в частном секторе в селе Белогоровка в ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости. "По разному бывает, иногда два снаряда в день, иногда можем и двадцать выпустит. Все зависит от задачи и от того как они (украинские силы - ред.) совершают наступательные действия… Может быть, работали по укрепрайону, может быть, блиндаж какой. Может быть, просто работали по плановым целям", - рассказал журналистам командир артиллерийского расчета корреспондентам. Д-30 - советская буксируемая 122-милиметровая гаубица, принятая на вооружение ВС СССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на кременском направлении в Донбассе, отодвинув украинские войска на 1,5 километра. По словам Алаудинова, на данном направлении Киев несет большие потери. Бои за Белогоровку продолжаются.

https://ria.ru/20230620/grad-1879277500.html

https://ria.ru/20230619/sklad-1879110059.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, донбасс, киев, апты алаудинов, безопасность