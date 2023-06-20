https://ria.ru/20230620/sovfed-1879319655.html

Источник: СФ обсудит вопрос расследования преступлений Киева против детей

Источник: СФ обсудит вопрос расследования преступлений Киева против детей - РИА Новости, 20.06.2023

Источник: СФ обсудит вопрос расследования преступлений Киева против детей

При принятии Госдумой решения о парламентском расследовании преступлений киевского режима против детей Совфед включит этот вопрос в повестку заседания палаты на РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:29

2023-06-20T12:29

2023-06-20T12:29

политика

общество

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совет федерации рф

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. При принятии Госдумой решения о парламентском расследовании преступлений киевского режима против детей Совфед включит этот вопрос в повестку заседания палаты на среду, сообщил РИА Новости источник в СФ. "В случае принятия сегодня на заседании Госдумы решения об инициировании парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны киевского режима Совет палаты примет сегодня решение о включении этого вопроса в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации", - сказал собеседник агентства. Госдума планирует рассмотреть проект постановления о поддержке возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних. Соответствующий документ был внесен в палату накануне. Также в проекте постановления предлагается обратиться в Совфед с предложением создать парламентскую комиссию по расследованию преступлений Киева в отношении детей. Проектом предлагается утвердить состав комиссии от ГД в количестве 13 человек, среди которых председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по вопросам семьи и детей Нина Останина, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Сопредседателем комиссии от Госдумы предлагается сделать вице-спикера ГД Анну Кузнецову.

https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, общество, госдума рф, андрей картаполов, леонид слуцкий (политик), анна кузнецова, совет федерации рф