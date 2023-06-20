https://ria.ru/20230620/sovfed-1879319655.html
Источник: СФ обсудит вопрос расследования преступлений Киева против детей
Источник: СФ обсудит вопрос расследования преступлений Киева против детей - РИА Новости, 20.06.2023
Источник: СФ обсудит вопрос расследования преступлений Киева против детей
При принятии Госдумой решения о парламентском расследовании преступлений киевского режима против детей Совфед включит этот вопрос в повестку заседания палаты на РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:29
2023-06-20T12:29
2023-06-20T12:29
политика
общество
госдума рф
андрей картаполов
леонид слуцкий (политик)
анна кузнецова
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. При принятии Госдумой решения о парламентском расследовании преступлений киевского режима против детей Совфед включит этот вопрос в повестку заседания палаты на среду, сообщил РИА Новости источник в СФ. "В случае принятия сегодня на заседании Госдумы решения об инициировании парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны киевского режима Совет палаты примет сегодня решение о включении этого вопроса в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации", - сказал собеседник агентства. Госдума планирует рассмотреть проект постановления о поддержке возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних. Соответствующий документ был внесен в палату накануне. Также в проекте постановления предлагается обратиться в Совфед с предложением создать парламентскую комиссию по расследованию преступлений Киева в отношении детей. Проектом предлагается утвердить состав комиссии от ГД в количестве 13 человек, среди которых председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по вопросам семьи и детей Нина Останина, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Сопредседателем комиссии от Госдумы предлагается сделать вице-спикера ГД Анну Кузнецову.
https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, общество, госдума рф, андрей картаполов, леонид слуцкий (политик), анна кузнецова, совет федерации рф
Политика, Общество, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Леонид Слуцкий (политик), Анна Кузнецова, Совет Федерации РФ
Источник: СФ обсудит вопрос расследования преступлений Киева против детей
Совфед после Госдумы обсудит в среду вопрос расследования преступлений Киева против детей
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. При принятии Госдумой решения о парламентском расследовании преступлений киевского режима против детей Совфед включит этот вопрос в повестку заседания палаты на среду, сообщил РИА Новости источник в СФ.
"В случае принятия сегодня на заседании Госдумы решения об инициировании парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны киевского режима Совет палаты примет сегодня решение о включении этого вопроса в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации", - сказал собеседник агентства.
Госдума планирует рассмотреть проект постановления о поддержке возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних. Соответствующий документ был внесен в палату накануне. Также в проекте постановления предлагается обратиться в Совфед с предложением создать парламентскую комиссию по расследованию преступлений Киева в отношении детей.
Проектом предлагается утвердить состав комиссии от ГД в количестве 13 человек, среди которых председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов
, председатель комитета по вопросам семьи и детей Нина Останина, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий
, председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Сопредседателем комиссии от Госдумы предлагается сделать вице-спикера ГД Анну Кузнецову
.
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