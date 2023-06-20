https://ria.ru/20230620/solnechnogorsk-1879414406.html

Семь котельных запустят в подмосковном Солнечногорске в 2023 году

Семь котельных запустят в подмосковном Солнечногорске в 2023 году - РИА Новости, 20.06.2023

Семь котельных запустят в подмосковном Солнечногорске в 2023 году

В городском округе Солнечногорск в текущем году запустят семь котельных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:59

2023-06-20T17:59

2023-06-20T17:59

новости подмосковья

солнечногорск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В городском округе Солнечногорск в текущем году запустят семь котельных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Глава Солнечногорска Константин Михальков доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о переменах, которые произойдут в округе в ближайшее время."Наша программа с "Газпром теплоэнерго", рассчитанная до 2028 года, уже начала реализовываться. У концессионера - 55 котельных. В этом году он запустит семь из них: четыре новые и три после ремонта. В 2023-2024 годах "Газпром теплоэнерго" также отремонтирует семь километров сетей. Это то, что почувствуют жители в ближайшее время", - сказал Михальков.Он пояснил, что до конца 2024 года реконструкцию котельной и сетей протяженностью больше 2,5 километра проведут в поселке Менделеево. Уже проведены работы, которые кардинальным образом улучшат транспортное сообщение деревни Голубое. В 2023 году там также обустроят отстойно-разворотную площадку. В течение двух лет запланировано сделать съезд с Ленинградского шоссе в поселке Менделеево.Кроме того, губернатор Московской области обсудил с главой округа строительство школ и детсадов. В том числе и большого образовательного учреждения на 1375 мест в деревне Голубое."Изначально контракт у нас был заключен до конца 2024-го, но мы с подрядчиком определили, что уже 1 сентября следующего года туда должны пойти дети. Кроме того, сейчас так выстраиваем график, чтобы этот объект был полностью сдан уже в августе. Сейчас строительная готовность – 24%. Монолит практически готов, работы ведутся активно, я ежедневно контролирую", - отметил Михальков.1 сентября 2024 года откроется также пристройка на 300 учеников к Поварской школе. В Солнечногорске запланировано ввести еще два таких же объекта: в 2025-м - к гимназии №6 и в 2026-м - к Тимоновской школе. С началом учебного года откроется детсад на 100 мест в ЖК "Мелодия леса". В 2024-2025 годах планируется ввести четыре новых садика: в микрорайоне Рекинцо-2, деревне Радумля, поселках Андреевка и Поварово.На форуме в Санкт-Петербурге было подписано три соглашения, которые касаются реализации инвестпроектов в Солнечногорске. По словам главы округа, сейчас там реализуется 26 инвестпроектов на сумму 50 миллиардов рублей. К 2025 году будет создано около девяти тысяч новых рабочих мест. Крупнейшие проекты - распределительный центр "Вайлдберриз" и завод по выпуску фармацевтических препаратов ООО "Авексима".

https://ria.ru/20230620/sotskontrakt-1879389735.html

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Артем Смирнов

солнечногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев