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В Сочи синоптики снова обещают шторм - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
11:59 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/sochis-1879288649.html
В Сочи синоптики снова обещают шторм
В Сочи синоптики снова обещают шторм - РИА Новости, 20.06.2023
В Сочи синоптики снова обещают шторм
Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем в Сочи до конца дня, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:59
2023-06-20T11:59
туризм
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туристы
сочи
мацеста
алексей копайгородский
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СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем в Сочи до конца дня, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации города. В понедельник в мэрии курорта предупреждали о ливнях, грозах, граде до 20 июня. "В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов, сегодня, 20 июня, до конца суток в Сочи на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении. Власти напомнили, что в непогоду возможны выход рек из берегов, оползни, сильный ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду. "Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", – сказали в ведомстве. Жителям и туристам не рекомендуют планировать отдых у воды, оставлять припаркованные автомобили близ рек. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда, в непогоду лучше не уходить на прогулки в район водоемов, поскольку при дожде уровень воды в реке может подняться очень быстро, достигнув трех метров. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящий момент на территории Центрального района Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +25 градусов, дождя нет. Ранее оперштаб Кубани информировал, что 14 июня в Сочи прошли сильные ливни, в результате которых река Мацеста вышла из берегов, затопив улицы вокруг и разрушив инфраструктуру Хостинского района. На месте подтоплений власти курорта ввели режим локальной ЧС, работы по устранению последствий ливней продолжаются, на восстановление испорченной инфраструктуры микрорайона Мацеста нужно более миллиарда рублей, говорил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, мацеста, алексей копайгородский
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Мацеста, Алексей Копайгородский
В Сочи синоптики снова обещают шторм

В Сочи прогнозируются смерчи над морем, объявлено штормовое предупреждение

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВ штормовой день на набережной города Сочи
В штормовой день на набережной города Сочи - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем в Сочи до конца дня, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации города.
В понедельник в мэрии курорта предупреждали о ливнях, грозах, граде до 20 июня.
"В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов, сегодня, 20 июня, до конца суток в Сочи на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении.
Власти напомнили, что в непогоду возможны выход рек из берегов, оползни, сильный ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду. "Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", – сказали в ведомстве.
Жителям и туристам не рекомендуют планировать отдых у воды, оставлять припаркованные автомобили близ рек. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда, в непогоду лучше не уходить на прогулки в район водоемов, поскольку при дожде уровень воды в реке может подняться очень быстро, достигнув трех метров.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящий момент на территории Центрального района Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +25 градусов, дождя нет.
Ранее оперштаб Кубани информировал, что 14 июня в Сочи прошли сильные ливни, в результате которых река Мацеста вышла из берегов, затопив улицы вокруг и разрушив инфраструктуру Хостинского района. На месте подтоплений власти курорта ввели режим локальной ЧС, работы по устранению последствий ливней продолжаются, на восстановление испорченной инфраструктуры микрорайона Мацеста нужно более миллиарда рублей, говорил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
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