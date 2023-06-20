https://ria.ru/20230620/sochis-1879288649.html

В Сочи синоптики снова обещают шторм

В Сочи синоптики снова обещают шторм - РИА Новости, 20.06.2023

В Сочи синоптики снова обещают шторм

Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем в Сочи до конца дня, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:59

2023-06-20T11:59

2023-06-20T11:59

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СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем в Сочи до конца дня, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации города. В понедельник в мэрии курорта предупреждали о ливнях, грозах, граде до 20 июня. "В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов, сегодня, 20 июня, до конца суток в Сочи на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении. Власти напомнили, что в непогоду возможны выход рек из берегов, оползни, сильный ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду. "Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", – сказали в ведомстве. Жителям и туристам не рекомендуют планировать отдых у воды, оставлять припаркованные автомобили близ рек. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда, в непогоду лучше не уходить на прогулки в район водоемов, поскольку при дожде уровень воды в реке может подняться очень быстро, достигнув трех метров. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящий момент на территории Центрального района Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +25 градусов, дождя нет. Ранее оперштаб Кубани информировал, что 14 июня в Сочи прошли сильные ливни, в результате которых река Мацеста вышла из берегов, затопив улицы вокруг и разрушив инфраструктуру Хостинского района. На месте подтоплений власти курорта ввели режим локальной ЧС, работы по устранению последствий ливней продолжаются, на восстановление испорченной инфраструктуры микрорайона Мацеста нужно более миллиарда рублей, говорил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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