https://ria.ru/20230620/sluzhba-1879353424.html

Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту

Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту - РИА Новости, 20.06.2023

Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту

Госдума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:22

2023-06-20T14:22

2023-06-20T15:34

госдума рф

общество

андрей картаполов

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту."Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту", — говорится в пояснительной записке.Уточняется, что нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.При рассмотрении законопроекта во втором чтении депутаты также одобрили ряд поправок. Речь идет о конкретизации составов преступлений, за которые осужденные не смогут поступить на службу по контракту. К таким правонарушениям предлагается отнести:Кроме того, согласно поправкам, заключать контракты в периоды мобилизации и военного времени смогут и ограниченно годные граждане. Также для мужчин установили предельный возраст пребывания на службе: 70 лет — для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание.Помимо этого, поправки зафиксировали возможность заключения договора независимо от пребывания в запасе. Это позволит поступить на военную службу мужчинам, проживающим в новых российских регионах.Нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении 14 июня. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878816948.html

https://ria.ru/20230613/proekt-1877786949.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество, андрей картаполов