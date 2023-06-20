https://ria.ru/20230620/sluzhba-1879353424.html
Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту - РИА Новости, 20.06.2023
Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
Госдума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:22
2023-06-20T14:22
2023-06-20T15:34
госдума рф
общество
андрей картаполов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту."Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту", — говорится в пояснительной записке.Уточняется, что нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.При рассмотрении законопроекта во втором чтении депутаты также одобрили ряд поправок. Речь идет о конкретизации составов преступлений, за которые осужденные не смогут поступить на службу по контракту. К таким правонарушениям предлагается отнести:Кроме того, согласно поправкам, заключать контракты в периоды мобилизации и военного времени смогут и ограниченно годные граждане. Также для мужчин установили предельный возраст пребывания на службе: 70 лет — для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание.Помимо этого, поправки зафиксировали возможность заключения договора независимо от пребывания в запасе. Это позволит поступить на военную службу мужчинам, проживающим в новых российских регионах.Нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении 14 июня. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество, андрей картаполов
Госдума РФ, Общество, Андрей Картаполов
Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
Госдума приняла закон о военной службе по контракту для осужденных и ограниченно годных
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Госдума приняла закон
, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту.
«
"Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту", — говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.
При рассмотрении законопроекта во втором чтении депутаты также одобрили ряд поправок. Речь идет о конкретизации составов преступлений, за которые осужденные не смогут поступить на службу по контракту. К таким правонарушениям предлагается отнести:
- диверсии, содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения для этого;
- незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами;
- призывы к осуществлению террористической деятельности;
- преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе изнасилование.
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Кроме того, согласно поправкам, заключать контракты в периоды мобилизации и военного времени смогут и ограниченно годные граждане. Также для мужчин установили предельный возраст пребывания на службе: 70 лет — для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание.
Помимо этого, поправки зафиксировали возможность заключения договора независимо от пребывания в запасе. Это позволит поступить на военную службу мужчинам, проживающим в новых российских регионах.
Нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении 14 июня. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
и его первый заместитель Андрей Красов
.
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