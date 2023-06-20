https://ria.ru/20230620/siriya-1879409614.html

Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане

Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане - РИА Новости, 20.06.2023

Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане

Заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана обсудили в Астане элементы "дорожной карты" восстановления отношений Дамаска и Анкары,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:37

2023-06-20T17:37

2023-06-20T17:44

в мире

россия

сирия

турция

иран

михаил богданов

айман сусан

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана обсудили в Астане элементы "дорожной карты" восстановления отношений Дамаска и Анкары, сообщили в российском МИД."В соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Москве 10 мая, участники приступили к обсуждению элементов "дорожной карты" восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в координации с работой, проводимой министерствами обороны и специальными службами", - говорится в сообщении о встрече 20 июня в Астане, в которой участвовали замминистра иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции.Уточняется, что со стороны России во встрече участвовал замглавы МИД РФ Михаил Богданов, со стороны Ирана - старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Хаджи, со стороны Сирии - замглавы сирийского МИД Айман Сусан, также со стороны Турции во встрече поучаствовал замглавы МИД страны Бурак Акчапар.

https://ria.ru/20230614/proekt-1877983051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сирия, турция, иран, михаил богданов, айман сусан