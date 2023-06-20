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Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане - РИА Новости, 20.06.2023
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17:37 20.06.2023 (обновлено: 17:44 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/siriya-1879409614.html
Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане
Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане - РИА Новости, 20.06.2023
Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане
Заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана обсудили в Астане элементы "дорожной карты" восстановления отношений Дамаска и Анкары,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:37
2023-06-20T17:44
в мире
россия
сирия
турция
иран
михаил богданов
айман сусан
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана обсудили в Астане элементы "дорожной карты" восстановления отношений Дамаска и Анкары, сообщили в российском МИД."В соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Москве 10 мая, участники приступили к обсуждению элементов "дорожной карты" восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в координации с работой, проводимой министерствами обороны и специальными службами", - говорится в сообщении о встрече 20 июня в Астане, в которой участвовали замминистра иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции.Уточняется, что со стороны России во встрече участвовал замглавы МИД РФ Михаил Богданов, со стороны Ирана - старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Хаджи, со стороны Сирии - замглавы сирийского МИД Айман Сусан, также со стороны Турции во встрече поучаствовал замглавы МИД страны Бурак Акчапар.
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в мире, россия, сирия, турция, иран, михаил богданов, айман сусан
В мире, Россия, Сирия, Турция, Иран, Михаил Богданов, Айман Сусан
Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане

Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсудили отношения Дамаска и Анкары

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана обсудили в Астане элементы "дорожной карты" восстановления отношений Дамаска и Анкары, сообщили в российском МИД.
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Москве 10 мая, участники приступили к обсуждению элементов "дорожной карты" восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в координации с работой, проводимой министерствами обороны и специальными службами", - говорится в сообщении о встрече 20 июня в Астане, в которой участвовали замминистра иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции.
Уточняется, что со стороны России во встрече участвовал замглавы МИД РФ Михаил Богданов, со стороны Ирана - старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Хаджи, со стороны Сирии - замглавы сирийского МИД Айман Сусан, также со стороны Турции во встрече поучаствовал замглавы МИД страны Бурак Акчапар.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
МИД: проект "дорожной карты" нормализации отношений Сирии и Турции готов
14 июня, 11:24
 
В миреРоссияСирияТурцияИранМихаил БогдановАйман Сусан
 
 
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