https://ria.ru/20230620/siriya-1879271068.html
В МИД назвали условия для решения вопроса сирийских беженцев
В МИД назвали условия для решения вопроса сирийских беженцев - РИА Новости, 20.06.2023
В МИД назвали условия для решения вопроса сирийских беженцев
Решение проблемы сирийских беженцев требует восстановления экономики Сирии и ликвидации террористического присутствия, заявил замглавы МИД России Михаил... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:28
2023-06-20T07:28
2023-06-20T07:28
сирия
турция
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михаил богданов
мевлют чавушоглу
в мире
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АСТАНА, 20 июн – РИА Новости. Решение проблемы сирийских беженцев требует восстановления экономики Сирии и ликвидации террористического присутствия, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. "Решение вопроса беженцев требует не только ликвидации террористического присутствия, нормализации обстановки с точки зрения безопасности, но это и экономические вопросы – восстановление экономики и инфраструктуры, городов и сел", - сказал Богданов журналистам. По его словам, это все необходимо делать совместными усилиями, подключать международное сообщество. В этой связи он выразил надежду на поддержку арабских стран, с которыми у Сирии идет процесс нормализации отношений. Двадцатый раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта проходит в Астане 20-21 июня, в повестке также рассмотрение вопросов, связанных с нормализацией отношений между Турцией и Сирией. Большая часть сирийских беженцев приходится именно на Турцию, бывший глава МИД которой Мевлют Чавушоглу указывал на необходимость контактов с Дамаском для решения этой проблемы.
https://ria.ru/20230620/peregovory-1879269428.html
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сирия, турция, россия, михаил богданов, мевлют чавушоглу, в мире
Сирия, Турция, Россия, Михаил Богданов, Мевлют Чавушоглу, В мире
В МИД назвали условия для решения вопроса сирийских беженцев
МИД: решение вопроса сирийских беженцев требует нормализации экономики и безопасности