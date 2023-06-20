https://ria.ru/20230620/siriya-1879270581.html

США мешают курдам договариваться с правительством Сирии, заявили в МИД

США мешают курдам договариваться с правительством Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 20.06.2023

США мешают курдам договариваться с правительством Сирии, заявили в МИД

США мешают курдам договариваться с правительством Сирии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов перед началом 20-ой встречи "астанинского" формата. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T07:21

2023-06-20T07:21

2023-06-20T07:21

сирия

россия

турция

михаил богданов

гейр педерсен

в мире

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АСТАНА, 20 июн - РИА Новости. США мешают курдам договариваться с правительством Сирии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов перед началом 20-ой встречи "астанинского" формата. "Конечно, американцы поддерживают ряд курдских организаций, которые там организовывают такое мини-квазигосударство со своей администрацией. Это абсолютно неприемлемо. Мы, конечно, за решение проблем курдов через диалог. Но, к сожалению, я думаю, что американцы в этом не заинтересованы и своим курдским союзникам не позволяют вести диалог с Дамаском", - сказал он журналистам. В столице Казахстана 20-21 июня проходит 20-ый раунд "астанинских" переговоров по урегулированию в Сирии. Вместе с этим в Астане рассмотрят подготовку проекта "дорожной карты" по нормализации отношений между Сирией и Турцией. В переговорах участвуют делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, представители правительства Сирии и сирийской оппозиции, ожидается участие спецпосланника генсека Гейра Педерсена.

https://ria.ru/20230620/peregovory-1879269428.html

сирия

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турция

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сирия, россия, турция, михаил богданов, гейр педерсен, в мире