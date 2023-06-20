https://ria.ru/20230620/sidr-1879458531.html

В Госдуме попросили Минфин рассмотреть введение МРЦ на пиво и сидр

В Госдуме попросили Минфин рассмотреть введение МРЦ на пиво и сидр - РИА Новости, 20.06.2023

В Госдуме попросили Минфин рассмотреть введение МРЦ на пиво и сидр

Комитет Госдумы РФ по экономической политике рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию рассмотреть вопрос введения минимальных розничных цен (МРЦ) на... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T23:19

2023-06-20T23:19

2023-06-20T23:25

экономика

здоровье - общество

россия

ульяновская область

даниил бриман

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по экономической политике рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию рассмотреть вопрос введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также оценить создание реестра дистрибьютеров этой продукции, следует из протокола заседания комитета по экономической политике (есть у РИА Новости). Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок. Комитет по экономической политики Госдумы РФ в связи с массовым отравлением населения в ряде регионов обсудил на заседании 9 июня предложения по совершенствованию законодательного регулирования производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. "Рекомендовать министерству финансов РФ совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка рассмотреть вопрос о введении минимальных розничных цен на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху", - говорится в протоколе заседания. Сроком исполнения указано 22 июня 2023 года. РИА Новости направило запрос в Минфин, но пока не получило комментарий. Мнения же работающих в РФ производителей этой продукции разделились. Например, введение МРЦ на пиво поддерживает Союз российских пивоваров: эта мера позволит снизить ценовую привлекательность суррогатов для потребителей, говорил ранее РИА Новости председатель совета союза Даниил Бриман. Эту точку зрения разделяет и Национальная ассоциация производителей традиционного сидра: предложение установить минимальную розничную цену на сидр для пищевой безопасности граждан России недавно было направлено президенту РФ. В свою очередь, в Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) считают, что МРЦ несет риски сокращения ассортимента легальной продукции и будет стимулировать рост потребительских цен, способствуя "переключению потребителя на крепкий, дешевый и опасный для жизни суррогат". "Кроме того, это станет дополнительной нагрузкой на добросовестный бизнес и в итоге приведет к сокращению занятости в отрасли, падению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и к росту нелегального рынка", - прокомментировал исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов. РЕЕСТР И ПРОВЕРКИ Кроме того, депутаты по итогам заседания комитета предложили министерству оценить создание реестра оптовых компаний-дистрибьютеров, реализующих сидр и другую продукцию пивоварения, и обратили внимание на необходимость усиления в целом контроля за розничной продажей этой продукции. Также комитет предложил заменить в федеральном законе о госрегулировании производства и оборота этилового спирта понятие "пивной напиток" на понятие "пиво специальное", а также разработать государственные стандарты для такой продукции. Еще одна рекомендация - проработать совместно с Минздравом вопрос введения акциза на этанол для фармацевтики (сейчас ставка акциза является нулевой). В свою очередь, Минэкономразвития поручено в срок до 22 июня рассмотреть отмену моратория на проведение проверок соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а также совместно с Росалкогольрегулирования разработать критерии риск-ориентированной модели, предоставляющие службе право самостоятельно решать, нужно ли проводить проверку.

https://ria.ru/20230619/sidr-1879065379.html

https://ria.ru/20230613/alkogol-1877760828.html

https://ria.ru/20230614/alkogol-1878112327.html

россия

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, здоровье - общество, россия, ульяновская область, даниил бриман, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)