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В Госдуме попросили Минфин рассмотреть введение МРЦ на пиво и сидр - РИА Новости, 20.06.2023
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23:19 20.06.2023 (обновлено: 23:25 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/sidr-1879458531.html
В Госдуме попросили Минфин рассмотреть введение МРЦ на пиво и сидр
В Госдуме попросили Минфин рассмотреть введение МРЦ на пиво и сидр - РИА Новости, 20.06.2023
В Госдуме попросили Минфин рассмотреть введение МРЦ на пиво и сидр
Комитет Госдумы РФ по экономической политике рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию рассмотреть вопрос введения минимальных розничных цен (МРЦ) на... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T23:19
2023-06-20T23:25
экономика
здоровье - общество
россия
ульяновская область
даниил бриман
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по экономической политике рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию рассмотреть вопрос введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также оценить создание реестра дистрибьютеров этой продукции, следует из протокола заседания комитета по экономической политике (есть у РИА Новости). Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок. Комитет по экономической политики Госдумы РФ в связи с массовым отравлением населения в ряде регионов обсудил на заседании 9 июня предложения по совершенствованию законодательного регулирования производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. "Рекомендовать министерству финансов РФ совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка рассмотреть вопрос о введении минимальных розничных цен на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху", - говорится в протоколе заседания. Сроком исполнения указано 22 июня 2023 года. РИА Новости направило запрос в Минфин, но пока не получило комментарий. Мнения же работающих в РФ производителей этой продукции разделились. Например, введение МРЦ на пиво поддерживает Союз российских пивоваров: эта мера позволит снизить ценовую привлекательность суррогатов для потребителей, говорил ранее РИА Новости председатель совета союза Даниил Бриман. Эту точку зрения разделяет и Национальная ассоциация производителей традиционного сидра: предложение установить минимальную розничную цену на сидр для пищевой безопасности граждан России недавно было направлено президенту РФ. В свою очередь, в Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) считают, что МРЦ несет риски сокращения ассортимента легальной продукции и будет стимулировать рост потребительских цен, способствуя "переключению потребителя на крепкий, дешевый и опасный для жизни суррогат". "Кроме того, это станет дополнительной нагрузкой на добросовестный бизнес и в итоге приведет к сокращению занятости в отрасли, падению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и к росту нелегального рынка", - прокомментировал исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов. РЕЕСТР И ПРОВЕРКИ Кроме того, депутаты по итогам заседания комитета предложили министерству оценить создание реестра оптовых компаний-дистрибьютеров, реализующих сидр и другую продукцию пивоварения, и обратили внимание на необходимость усиления в целом контроля за розничной продажей этой продукции. Также комитет предложил заменить в федеральном законе о госрегулировании производства и оборота этилового спирта понятие "пивной напиток" на понятие "пиво специальное", а также разработать государственные стандарты для такой продукции. Еще одна рекомендация - проработать совместно с Минздравом вопрос введения акциза на этанол для фармацевтики (сейчас ставка акциза является нулевой). В свою очередь, Минэкономразвития поручено в срок до 22 июня рассмотреть отмену моратория на проведение проверок соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а также совместно с Росалкогольрегулирования разработать критерии риск-ориентированной модели, предоставляющие службе право самостоятельно решать, нужно ли проводить проверку.
https://ria.ru/20230619/sidr-1879065379.html
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экономика, здоровье - общество, россия, ульяновская область, даниил бриман, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Ульяновская область, Даниил Бриман, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
В Госдуме попросили Минфин рассмотреть введение МРЦ на пиво и сидр

В Госдуме попросили Минфин оценить введение МРЦ на пиво и сидр и реестра дистрибьютеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по экономической политике рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию рассмотреть вопрос введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также оценить создание реестра дистрибьютеров этой продукции, следует из протокола заседания комитета по экономической политике (есть у РИА Новости).
Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.
Сидр - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В России предложили установить минимальную цену на сидр
19 июня, 09:57
Комитет по экономической политики Госдумы РФ в связи с массовым отравлением населения в ряде регионов обсудил на заседании 9 июня предложения по совершенствованию законодательного регулирования производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. "Рекомендовать министерству финансов РФ совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка рассмотреть вопрос о введении минимальных розничных цен на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху", - говорится в протоколе заседания.
Сроком исполнения указано 22 июня 2023 года. РИА Новости направило запрос в Минфин, но пока не получило комментарий. Мнения же работающих в РФ производителей этой продукции разделились.
Например, введение МРЦ на пиво поддерживает Союз российских пивоваров: эта мера позволит снизить ценовую привлекательность суррогатов для потребителей, говорил ранее РИА Новости председатель совета союза Даниил Бриман. Эту точку зрения разделяет и Национальная ассоциация производителей традиционного сидра: предложение установить минимальную розничную цену на сидр для пищевой безопасности граждан России недавно было направлено президенту РФ.
В свою очередь, в Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) считают, что МРЦ несет риски сокращения ассортимента легальной продукции и будет стимулировать рост потребительских цен, способствуя "переключению потребителя на крепкий, дешевый и опасный для жизни суррогат". "Кроме того, это станет дополнительной нагрузкой на добросовестный бизнес и в итоге приведет к сокращению занятости в отрасли, падению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и к росту нелегального рынка", - прокомментировал исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.
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13 июня, 12:00
РЕЕСТР И ПРОВЕРКИ
Кроме того, депутаты по итогам заседания комитета предложили министерству оценить создание реестра оптовых компаний-дистрибьютеров, реализующих сидр и другую продукцию пивоварения, и обратили внимание на необходимость усиления в целом контроля за розничной продажей этой продукции.
Также комитет предложил заменить в федеральном законе о госрегулировании производства и оборота этилового спирта понятие "пивной напиток" на понятие "пиво специальное", а также разработать государственные стандарты для такой продукции. Еще одна рекомендация - проработать совместно с Минздравом вопрос введения акциза на этанол для фармацевтики (сейчас ставка акциза является нулевой).
В свою очередь, Минэкономразвития поручено в срок до 22 июня рассмотреть отмену моратория на проведение проверок соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а также совместно с Росалкогольрегулирования разработать критерии риск-ориентированной модели, предоставляющие службе право самостоятельно решать, нужно ли проводить проверку.
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ЭкономикаЗдоровье - ОбществоРоссияУльяновская областьДаниил БриманГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
 
 
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