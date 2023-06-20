https://ria.ru/20230620/sidr-1879404101.html
Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 12
Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 12 - РИА Новости, 20.06.2023
Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 12
Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло с 10 до 12 человек, из остальных 15 пострадавших в больнице остается один пациент,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:22
2023-06-20T17:22
2023-06-20T17:35
массовое отравление сидром в россии
самарская область
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САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло с 10 до 12 человек, из остальных 15 пострадавших в больнице остается один пациент, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.В регионе к 14 июня сообщалось о десяти погибших от отравления сидром и 17 пострадавших, из них трое человек оставались на лечении в больнице в тяжелом и среднетяжелом состоянии."Актуальная информация по отравлению. В настоящее время один пациент находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как тяжелое. (Еще) 14 пациентов выписаны с выздоровлением, 12 человек погибли", - сказала собеседница агентства.Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 17 июня, отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
https://ria.ru/20230620/sidr-1879357586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массовое отравление сидром в россии, самарская область
Массовое отравление сидром в России, Самарская область
Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 12
Минздрав Самарской области: число погибших от отравления сидром в регионе выросло до 12
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло с 10 до 12 человек, из остальных 15 пострадавших в больнице остается один пациент, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В регионе к 14 июня сообщалось о десяти погибших от отравления сидром и 17 пострадавших, из них трое человек оставались на лечении в больнице в тяжелом и среднетяжелом состоянии.
Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу
"Актуальная информация по отравлению. В настоящее время один пациент находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как тяжелое. (Еще) 14 пациентов выписаны с выздоровлением, 12 человек погибли", - сказала собеседница агентства.
Суррогатным сидром в России
, по данным Минздрава РФ на 17 июня, отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.