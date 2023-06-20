https://ria.ru/20230620/sidr-1879357586.html
Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу
Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу - РИА Новости, 20.06.2023
Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу
Житель Нижегородской области попал в больницу с отравлением после того, как выпил купленный неделю назад ядовитый сидр, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:36
2023-06-20T14:36
2023-06-20T15:16
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
массовое отравление сидром в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Житель Нижегородской области попал в больницу с отравлением после того, как выпил купленный неделю назад ядовитый сидр, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. "Снова ядовитый сидр. В Кстовскую ЦРБ поступил пациент с симптомами отравления сидром. Пострадавший купил ядовитый напиток неделю назад, а выпил вчера вечером. Диагноз подтвержден лабораторно", — написал он.Пациента экстренно перевели в областной токсикологический центр городской больницы № 33 Нижнего Новгорода. Таким образом, число пострадавших от контрафактного алкоголя в регионе выросло до семи человек.Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщало, что шесть жителей региона отравились изготовленным в Самарской области сидром. Позже четверо из них умерли. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20230610/sidr-1877348250.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Массовое отравление сидром в России
Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу
Нижегородский Минздрав сообщил о госпитализации еще одного пациента с отравлением сидром