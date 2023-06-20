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Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу - РИА Новости, 20.06.2023
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14:36 20.06.2023 (обновлено: 15:16 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/sidr-1879357586.html
Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу
Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу - РИА Новости, 20.06.2023
Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу
Житель Нижегородской области попал в больницу с отравлением после того, как выпил купленный неделю назад ядовитый сидр, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:36
2023-06-20T15:16
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
массовое отравление сидром в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Житель Нижегородской области попал в больницу с отравлением после того, как выпил купленный неделю назад ядовитый сидр, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. &quot;Снова ядовитый сидр. В Кстовскую ЦРБ поступил пациент с симптомами отравления сидром. Пострадавший купил ядовитый напиток неделю назад, а выпил вчера вечером. Диагноз подтвержден лабораторно&quot;, — написал он.Пациента экстренно перевели в областной токсикологический центр городской больницы № 33 Нижнего Новгорода. Таким образом, число пострадавших от контрафактного алкоголя в регионе выросло до семи человек.Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщало, что шесть жителей региона отравились изготовленным в Самарской области сидром. Позже четверо из них умерли. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Массовое отравление сидром в России
Нижегородец выпил купленный неделю назад ядовитый сидр и попал в больницу

Нижегородский Минздрав сообщил о госпитализации еще одного пациента с отравлением сидром

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Житель Нижегородской области попал в больницу с отравлением после того, как выпил купленный неделю назад ядовитый сидр, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
«

"Снова ядовитый сидр. В Кстовскую ЦРБ поступил пациент с симптомами отравления сидром. Пострадавший купил ядовитый напиток неделю назад, а выпил вчера вечером. Диагноз подтвержден лабораторно", — написал он.

Пациента экстренно перевели в областной токсикологический центр городской больницы № 33 Нижнего Новгорода.
Таким образом, число пострадавших от контрафактного алкоголя в регионе выросло до семи человек.
Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщало, что шесть жителей региона отравились изготовленным в Самарской области сидром. Позже четверо из них умерли. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сидр - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
В Госдуме предложили определить, какие напитки можно назвать сидром
10 июня, 05:50
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижегородская областьМассовое отравление сидром в России
 
 
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