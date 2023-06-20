https://ria.ru/20230620/shpion-1879282583.html
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике - РИА Новости, 20.06.2023
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
Силовики задержали в Нальчике украинца, подозреваемого в сборе "сведений военного характера", сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:46
2023-06-20T09:46
2023-06-20T11:08
специальная военная операция на украине
нальчик
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
безопасность
кабардино-балкарская республика (кбр)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Силовики задержали в Нальчике украинца, подозреваемого в сборе "сведений военного характера", сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", — говорится в пресс-релизе.Как утверждается, задержанный получал задания от украинских спецслужб "на сбор и передачу сведений военного характера". В ФСБ добавили, что такая информация могла быть использована против безопасности России во время проведения военной операции.Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).
https://ria.ru/20230608/shpion-1876846271.html
нальчик
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание украинского агента сотрудниками ФСБ
ФСБ показала видео с задержанным украинским агентом.
2023-06-20T09:46
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нальчик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, безопасность, кабардино-балкарская республика (кбр), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Нальчик, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина, Безопасность, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
ФСБ cообщила о задержании в Нальчике украинского гражданина, подозреваемого в шпионаже
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Силовики задержали в Нальчике украинца, подозреваемого в сборе "сведений военного характера", сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", — говорится в пресс-релизе.
Как утверждается, задержанный получал задания от украинских спецслужб "на сбор и передачу сведений военного характера". В ФСБ добавили, что такая информация могла быть использована против безопасности России во время проведения военной операции.
Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).
Украинский шпион расплакался, признаваясь в работе на разведку Украины