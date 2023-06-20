https://ria.ru/20230620/shpion-1879282583.html

ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике

ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике - РИА Новости, 20.06.2023

ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике

Силовики задержали в Нальчике украинца, подозреваемого в сборе "сведений военного характера", сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:46

2023-06-20T09:46

2023-06-20T11:08

специальная военная операция на украине

нальчик

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

безопасность

кабардино-балкарская республика (кбр)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Силовики задержали в Нальчике украинца, подозреваемого в сборе "сведений военного характера", сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", — говорится в пресс-релизе.Как утверждается, задержанный получал задания от украинских спецслужб "на сбор и передачу сведений военного характера". В ФСБ добавили, что такая информация могла быть использована против безопасности России во время проведения военной операции.Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).

https://ria.ru/20230608/shpion-1876846271.html

нальчик

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Задержание украинского агента сотрудниками ФСБ ФСБ показала видео с задержанным украинским агентом. 2023-06-20T09:46 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нальчик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, безопасность, кабардино-балкарская республика (кбр), ситуация в днр и лнр