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ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 20.06.2023 (обновлено: 11:08 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/shpion-1879282583.html
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике - РИА Новости, 20.06.2023
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
Силовики задержали в Нальчике украинца, подозреваемого в сборе "сведений военного характера", сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:46
2023-06-20T11:08
специальная военная операция на украине
нальчик
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
безопасность
кабардино-балкарская республика (кбр)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Силовики задержали в Нальчике украинца, подозреваемого в сборе "сведений военного характера", сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", — говорится в пресс-релизе.Как утверждается, задержанный получал задания от украинских спецслужб "на сбор и передачу сведений военного характера". В ФСБ добавили, что такая информация могла быть использована против безопасности России во время проведения военной операции.Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).
https://ria.ru/20230608/shpion-1876846271.html
нальчик
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Задержание украинского агента сотрудниками ФСБ
ФСБ показала видео с задержанным украинским агентом.
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нальчик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, безопасность, кабардино-балкарская республика (кбр), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Нальчик, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина, Безопасность, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике

ФСБ cообщила о задержании в Нальчике украинского гражданина, подозреваемого в шпионаже

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Силовики задержали в Нальчике украинца, подозреваемого в сборе "сведений военного характера", сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", — говорится в пресс-релизе.
Как утверждается, задержанный получал задания от украинских спецслужб "на сбор и передачу сведений военного характера". В ФСБ добавили, что такая информация могла быть использована против безопасности России во время проведения военной операции.
Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).
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Специальная военная операция на УкраинеНальчикФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаБезопасностьКабардино-Балкарская Республика (КБР)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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