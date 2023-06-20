https://ria.ru/20230620/shor-1879383040.html

Партия "Шор" пообещала продолжить протесты оппозиции в Молдавии

Партия "Шор" пообещала продолжить протесты оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 20.06.2023

Партия "Шор" пообещала продолжить протесты оппозиции в Молдавии

Протесты оппозиции в Молдавии продолжатся и после запрета партии "Шор", сказал РИА Новости молдавский политик, лидер одноименной партии Илан Шор. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:16

2023-06-20T16:16

2023-06-20T16:16

в мире

молдавия

илан шор

кишинев

шор (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877618249_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_0c48b60459187712bbf78a2c8edd988e.jpg

КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Протесты оппозиции в Молдавии продолжатся и после запрета партии "Шор", сказал РИА Новости молдавский политик, лидер одноименной партии Илан Шор. Накануне Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционной партию "Шор". Согласно этому решению, партия считается распущенной, минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. "Безусловно, протесты против режима Майи Санду продолжатся по всей стране. Да, мы не будем бросать "коктейли Молотова", как это любят на Западе, но будем идти вперед к своей цели", - отметил Шор. Политик также подчеркнул, что его команда будет также участвовать в выборах в местные органы власти, которые запланированы на осень, он призвал все оппозиционные силы консолидироваться, чтобы ослабить влияние правящей партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент страны Санду. "Мы сконцентрируемся на местных выборах. Сейчас мы все должны подготовиться к местным выборам так, чтобы оставить партии власти 5%. Если мы это сделаем, мы покажем всему миру, что Санду и Запад больше не имеют ни морального, ни юридического права управлять страной. И тогда мы сможем однозначно затребовать незамедлительное проведение досрочных парламентских и президентских выборов, на которых партия власти возьмет минимум, а партии оппозиции возьмут тотальное большинство", - подчеркнул Шор. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В мае в стране начались антиправительственные митинги и пикеты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879201664.html

https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879196066.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, илан шор, кишинев, шор (партия)