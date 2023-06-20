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В ЕС считают запрет партии "Шор" в Молдавии правомерным - РИА Новости, 20.06.2023
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14:06 20.06.2023 (обновлено: 14:14 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/shor-1879350668.html
В ЕС считают запрет партии "Шор" в Молдавии правомерным
В ЕС считают запрет партии "Шор" в Молдавии правомерным - РИА Новости, 20.06.2023
В ЕС считают запрет партии "Шор" в Молдавии правомерным
ЕС принял к сведению запрет партии "Шор" в Молдавии и считает, что Конституционный суд страны был вправе принять такое решение, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:06
2023-06-20T14:14
молдавия
евросоюз
шор (партия)
в мире
майя санду
дорин речан
игорь гросу
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС принял к сведению запрет партии "Шор" в Молдавии и считает, что Конституционный суд страны был вправе принять такое решение, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Ранее в понедельник Конституционный суд (КС) Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам."Евросоюз принял к сведению решение Конституционного суда объявить партию "Шор" неконституционной. Являясь главной инстанцией по Конституции, Конституционный суд Республики Молдова обладает правом последнего слова в вопросах толкования конституции, совместимости национальных законов и государственных решений с основным законом", - сообщил собеседник агентства.Решение КС приветствовали президент Молдавии Майя Санду, премьер Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу. Лидер партии Илан Шор сообщил, что его сторонники продолжат массовые акции протеста с требованием отставки Санду, правительства и парламента, решение КС осудили представители других оппозиционных партий Молдавии.В ноябре прошлого года правительство Молдавии попросило КС проверить законность партии "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. В кабмине обвиняли партию в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны". Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Как добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.
https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879201664.html
https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879197443.html
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молдавия, евросоюз, шор (партия), в мире, майя санду, дорин речан, игорь гросу
Молдавия, Евросоюз, Шор (партия), В мире, Майя Санду, Дорин Речан, Игорь Гросу
В ЕС считают запрет партии "Шор" в Молдавии правомерным

В ЕС приняли к сведению запрет партии "Шор" в Молдавии и считают его правомерным

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС принял к сведению запрет партии "Шор" в Молдавии и считает, что Конституционный суд страны был вправе принять такое решение, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Ранее в понедельник Конституционный суд (КС) Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Глава парламента Молдавии назвал запрет партии "Шор" победой демократии
19 июня, 17:01
"Евросоюз принял к сведению решение Конституционного суда объявить партию "Шор" неконституционной. Являясь главной инстанцией по Конституции, Конституционный суд Республики Молдова обладает правом последнего слова в вопросах толкования конституции, совместимости национальных законов и государственных решений с основным законом", - сообщил собеседник агентства.
Решение КС приветствовали президент Молдавии Майя Санду, премьер Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу. Лидер партии Илан Шор сообщил, что его сторонники продолжат массовые акции протеста с требованием отставки Санду, правительства и парламента, решение КС осудили представители других оппозиционных партий Молдавии.
В ноябре прошлого года правительство Молдавии попросило КС проверить законность партии "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. В кабмине обвиняли партию в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны". Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Как добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Шор прокомментировал решение КС Молдавии о запрете партии
19 июня, 16:39
 
МолдавияЕвросоюзШор (партия)В миреМайя СандуДорин РечанИгорь Гросу
 
 
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