https://ria.ru/20230620/shor-1879350668.html

В ЕС считают запрет партии "Шор" в Молдавии правомерным

В ЕС считают запрет партии "Шор" в Молдавии правомерным - РИА Новости, 20.06.2023

В ЕС считают запрет партии "Шор" в Молдавии правомерным

ЕС принял к сведению запрет партии "Шор" в Молдавии и считает, что Конституционный суд страны был вправе принять такое решение, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:06

2023-06-20T14:06

2023-06-20T14:14

молдавия

евросоюз

шор (партия)

в мире

майя санду

дорин речан

игорь гросу

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС принял к сведению запрет партии "Шор" в Молдавии и считает, что Конституционный суд страны был вправе принять такое решение, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Ранее в понедельник Конституционный суд (КС) Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам."Евросоюз принял к сведению решение Конституционного суда объявить партию "Шор" неконституционной. Являясь главной инстанцией по Конституции, Конституционный суд Республики Молдова обладает правом последнего слова в вопросах толкования конституции, совместимости национальных законов и государственных решений с основным законом", - сообщил собеседник агентства.Решение КС приветствовали президент Молдавии Майя Санду, премьер Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу. Лидер партии Илан Шор сообщил, что его сторонники продолжат массовые акции протеста с требованием отставки Санду, правительства и парламента, решение КС осудили представители других оппозиционных партий Молдавии.В ноябре прошлого года правительство Молдавии попросило КС проверить законность партии "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. В кабмине обвиняли партию в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны". Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Как добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.

https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879201664.html

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молдавия, евросоюз, шор (партия), в мире, майя санду, дорин речан, игорь гросу